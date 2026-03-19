I precedenti storici sorridono ai rossoblù: nei quattro incroci ufficiali disputati finora il bilancio è di due vittorie del Cosenza e due pareggi. All’andata decise Mazzocchi al “Francioni”

Domenica il Cosenza ritroverà il Latina in una sfida ufficiale dopo tantissimi anni. Non si tratta infatti di un confronto abituale nel calcio dei Lupi, ma di un incrocio raro, che nel corso dei decenni si è visto soltanto a sprazzi. I precedenti tra le due squadre sono infatti quattro, con un bilancio favorevole ai rossoblù, capaci di conquistare due vittorie e due pareggi senza mai perdere contro i pontini.

Il primo doppio confronto risale al campionato di Serie C 1969-70. In quella stagione il Cosenza si impose 3-0 in casa il 2 novembre 1969, per poi concedere il bis anche al ritorno, andando a vincere 1-0 a Latina il 22 marzo 1970. . Per ritrovare Cosenza e Latina uno di fronte all’altro si dovette poi aspettare il torneo di Serie C 1973-74. In quel caso le due partite terminarono entrambe senza reti: 0-0 all’andata in terra pontina il 14 ottobre 1973 e altro 0-0 al ritorno, giocato in Calabria il 3 marzo 1974. Da allora, il confronto è sparito dai radar per decenni, fino al ritorno in calendario in questa stagione.

L’ultimo incrocio, cioè quello più recente, è arrivato nella gara d’andata di questo campionato, disputata il 15 novembre scorso allo stadio “Francioni”. In quell’occasione il Cosenza si impose 1-0 grazie al gol lampo di Simone Mazzocchi, mettendo in cassaforte tre punti pesanti e aggiornando ulteriormente una tradizione favorevole contro il Latina.