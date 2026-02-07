A Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda incontrano la Consulta: priorità su viabilità, abusivismo, decoro e strategie condivise per la Fiera di San Giuseppe e l’attrattività cittadina

Si è svolta ieri pomeriggio, a Palazzo dei Bruzi, la riunione della Consulta per il Commercio, alla presenza del sindaco Franz Caruso e del neo assessore alle Attività Produttive e turismo, Sarino Branda. L’incontro, aperto dalla presidente Maria Grazia Cavaliere, ha segnato l’avvio di una nuova fase di programmazione per le politiche di sviluppo del settore commerciale cittadino.

Nel corso dei lavori sono state delineate le prime azioni che l’assessore Branda intende mettere in campo sin da subito, in linea con le indicazioni del Primo Cittadino. Il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il ruolo strategico del commercio e dell’imprenditoria per l’economia locale, evidenziando le difficoltà che il comparto continua a scontare a causa della crisi post-pandemica e dei cambiamenti imposti dalla crescita delle vendite online. Un contesto che rende necessario un sostegno mirato e politiche di rilancio equilibrate.

I componenti della Consulta hanno rappresentato le principali criticità che incidono sull’operatività delle attività commerciali, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, della viabilità, del decoro urbano, del contrasto all’abusivismo e dell’attrattività della città, anche attraverso eventi e iniziative condivise. Specifiche problematiche sono state segnalate per il Centro Storico e per la viabilità di via XXIV Maggio.

Questioni già note all’Amministrazione comunale, come ha ribadito il sindaco Franz Caruso, che ha confermato l’impegno costante nella ricerca di soluzioni concrete.

“Su via XXIV Maggio – ha dichiarato – permangono vincoli imposti dalla Regione Calabria che non consentono la realizzazione di bretelle di attraversamento sul Parco del Benessere. Nonostante tali limitazioni, gli uffici comunali sono costantemente impegnati nell’individuazione di soluzioni tecnicamente e normativamente compatibili. È doveroso, tuttavia, precisare che quando, quattro anni fa, fu annunciata l’imminente apertura della parallela via Reggio Calabria, tale previsione non corrispondeva alla reale condizione dell’opera, che presentava criticità già allora note e che oggi l’Amministrazione sta progressivamente affrontando e risolvendo”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al Centro Storico, per il quale l’Amministrazione intende rafforzare le politiche turistiche, puntando su servizi adeguati e su un’offerta capace di prolungare la permanenza dei visitatori in città.

“Con l’assessore Branda – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – metteremo in campo una programmazione seria e strutturata, capace di coniugare tradizione e innovazione, per rilanciare il settore commerciale e favorire una crescita duratura”.

Nel suo intervento, l’assessore Sarino Branda ha illustrato le linee programmatiche già in fase di programmazione, anticipando che il primo banco di prova sarà rappresentato dalla Fiera di San Giuseppe. Per l’edizione di quest’anno è prevista una valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, con un focus dedicato alla figura di Bernardino Telesio e alla sua opera De rerum natura iuxta propria principia, in coerenza con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’Amministrazione comunale.

L’assessore ha inoltre informato la Consulta che nei prossimi giorni incontrerà l’assessore Veronica Stellato del Comune di Rende, per avviare un percorso condiviso di promozione territoriale, volto a rafforzare l’attrattività turistica delle due città.

“L’obiettivo – ha concluso Sarino Branda – è costruire iniziative strategiche, condivise ed efficaci, capaci di sostenere il commercio di prossimità e valorizzare il tessuto produttivo di Cosenza. Il compito non è semplice, ma il nostro impegno sarà massimo”.