Torna a Iti, a Corigliano-Rossano, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare del territorio: la Festa di San Giuseppe, una ricorrenza che intreccia devozione religiosa, memoria e spirito di comunità.

La celebrazione, ormai entrata stabilmente nelle tradizioni della città e delle contrade Amica e Iti, è promossa dal Comitato Festa San Giuseppe con il coinvolgimento diretto della famiglia Campana, che da anni custodisce e rinnova con dedizione un rito comunitario profondamente radicato nella storia locale.

A tramandare questa consuetudine è in particolare Giuseppe Campana, che mantiene viva una tradizione legata anche a una vicenda familiare: il ritorno a casa del nonno dalla guerra, quasi irriconoscibile agli occhi della madre, proprio nel giorno dedicato a San Giuseppe.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo 2026 all’agriturismo “Il Giardino di Iti”, dove si svolgerà una giornata interamente dedicata alla tradizione e alla convivialità.

La festa prenderà il via alle ore 10.00 con una passeggiata organizzata dal Club Trekking – Gruppo CAI Corigliano-Rossano, con raduno al Casino di Iti. Un momento che unisce natura e socialità, aprendo simbolicamente la giornata dedicata alla comunità.

Alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa nel piazzale dell’agriturismo in onore di San Giuseppe, officiata dal parroco don Clemente Caruso, cuore spirituale della manifestazione.

Il momento più atteso arriverà alle 12.30 con “U ’mmit e San Giusepp’”, l’antico invito comunitario che rappresenta l’essenza della festa. Come da tradizione ultracentenaria, sarà la famiglia Campana a offrire ai presenti “pe’ vut” i piatti simbolo della ricorrenza, tra cui tagghjarin e cic’r, preparazioni semplici della cucina contadina legate alla devozione popolare.

All’aperto saranno allestiti tavoli per accogliere gli ospiti che, secondo la tradizione rurale, potranno partecipare portando “a sporta”, con prodotti e pietanze da condividere con gli altri in un grande momento di convivialità.

La Festa di San Giuseppe rappresenta molto più di una ricorrenza religiosa: è un rito collettivo che custodisce identità, memoria e senso di appartenenza, capace di unire generazioni diverse attorno a valori di solidarietà e condivisione.

Grazie alla passione della famiglia Campana e all’impegno del Comitato Festa San Giuseppe, questa tradizione continua a essere tramandata nel tempo, trasformando ogni anno la ricorrenza in un momento di incontro e di comunità per tutta Corigliano-Rossano.