La vincita registrata in un tabacchi di via Incoronata nel centro cittadino. Il jackpot del concorso più amato dagli italiani sale oltre i 125 milioni
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
La Calabria torna a sorridere grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 20 febbraio, come evidenziato da Agipronews, è stato centrato un “5” dal valore di 20.349,09 euro nel comune di Luzzi, in provincia di Cosenza. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Incoronata 56, un punto già noto nella zona per l’elevato afflusso di giocatori.
Si tratta di una delle vincite più rilevanti dell’ultima estrazione, in un periodo in cui l’attenzione è nuovamente alta sul concorso nazionale, soprattutto alla luce dell’assenza del “6” da diversi mesi. L’ultimo jackpot maxi centrato risale infatti al 22 maggio 2025, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda portò a casa un premio da 35,4 milioni di euro.
Ora il montepremi torna a correre: per l’estrazione di martedì 24 febbraio il jackpot sale a 125,3 milioni di euro, una cifra che potrebbe rivelarsi storica. Intanto, a Luzzi, la vincita alimenta l’entusiasmo e la consueta scia di speranza che accompagna ogni risultato importante del SuperEnalotto.