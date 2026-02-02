Una sala gremita, un clima di entusiasmo e una visione chiara proiettata verso il domani: è stato presentato ufficialmente il Liceo quadriennale della Transizione Ecologica e Digitale, nuovo e innovativo indirizzo dell’Istituto di Istruzione Superiore Marconi–Guarasci, già presente sul territorio di Montalto Uffugo con altri due percorsi formativi.

Un’iniziativa che segna un passaggio fondamentale per l’offerta educativa del territorio e che testimonia la volontà delle istituzioni scolastiche e amministrative di investire concretamente sulle nuove generazioni, intercettando le sfide del nostro tempo: sostenibilità, innovazione e competenze digitali. All’incontro sono intervenuti la dirigente scolastica Maria Saveria Veltri, il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli, il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Catanzaro, l’assessore alla Pubblica Istruzione Silvio Ranieri, la presidente della Commissione Cultura Natalizia Sinopoli e il docente universitario Salvatore Amministrato. In collegamento telefonico ha portato il suo saluto anche l’ex presidente della Provincia di Cosenza e attuale consigliere regionale Maria Rosaria Succurro.

Visibilmente emozionata, la dirigente scolastica Veltri ha sottolineato il valore simbolico e concreto del progetto: «Per me oggi si realizza un sogno. Ho presentato questa offerta formativa all’Amministrazione comunale di Faragalli e l’idea è stata subito condivisa. Questo corso di studi si caratterizza per workshop e laboratori in collaborazione con le imprese: un vero tessuto connettivo che permette agli studenti di scegliere consapevolmente se proseguire all’università o inserirsi nel mondo del lavoro». Parole di soddisfazione anche da parte del sindaco Faragalli, che ha parlato di una giornata storica per la comunità montaltese: «È una giornata di festa per l’intera città.

Questo risultato nasce sin dall’inizio del nostro mandato, grazie a una forte sinergia con la preside Veltri e con l’assessore Ranieri. Crediamo in questa offerta formativa che guarda al futuro dei nostri giovani, anche dal punto di vista occupazionale. Abbiamo già individuato la struttura che ospiterà il liceo, nei locali dell’incubatore di Pianette, e stiamo lavorando per garantire il servizio di trasporto. Montalto cresce e ha bisogno di una formazione capace di accompagnare i ragazzi verso il mondo del lavoro».

L’assessore alla Pubblica Istruzione Silvio Ranieri ha evidenziato il valore culturale e strategico dell’iniziativa: «È un momento importante e significativo per la nostra città. Nasce un’offerta formativa nuova, animata dal desiderio di guardare al futuro in modo diverso. Accanto alle materie tradizionali, questo indirizzo affiancherà discipline che rappresentano una porta d’accesso alle professioni del domani. Le nostre scuole diventano sempre più eccellenze e pilastri dello sviluppo culturale del territorio».

Il Liceo quadriennale della Transizione Ecologica e Digitale si candida così a diventare un punto di riferimento per l’area, unendo innovazione didattica, radicamento territoriale e una visione moderna dell’istruzione, capace di formare cittadini consapevoli e professionisti pronti ad affrontare le sfide del futuro.