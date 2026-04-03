La terza edizione dell’iniziativa promossa da Levante APS ha visto volontari consegnare uova di Pasqua a bambini e ragazzi dell’alto Tirreno cosentino, portando momenti di festa, condivisione e attenzione verso i più giovani

Si è svolta nei giorni scorsi a Scalea la terza edizione de “Le Uova del Sorriso”, l’iniziativa solidale promossa da Levante APS con l’obiettivo di portare un momento di gioia e condivisione in occasione delle festività pasquali.

Anche quest’anno i volontari dell’associazione hanno consegnato uova di Pasqua a bambini, bambine, ragazzi e ragazze del territorio dell’alto Tirreno cosentino, raggiungendo diverse realtà educative e sociali: Villa Federico, il Punto Luce di Scalea, le scuole dell’infanzia e Biga. Un gesto semplice ma significativo, capace di trasformarsi in un’occasione concreta di vicinanza e attenzione verso i più piccoli.

I valori della condivisione e dell’attenzione verso gli altri

L’iniziativa, che nel tempo è diventata un appuntamento atteso dalla comunità, si inserisce nel più ampio impegno di Levante APS nel promuovere attività sociali e culturali volte a rafforzare il senso di comunità e solidarietà sul territorio . La consegna delle uova rappresenta infatti non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per trasmettere valori fondamentali come la condivisione e l’attenzione verso gli altri, in particolare verso i più giovani.

Durante le giornate di distribuzione, i volontari hanno potuto vivere momenti di grande emozione, incontrando sorrisi autentici e ricevendo in cambio entusiasmo e gratitudine. Un’esperienza che conferma, ancora una volta, il valore umano di iniziative come questa, capaci di lasciare un segno positivo nella comunità.

«Il valore dell’uovo non è nel cioccolato, ma nel sorriso di chi lo riceve e nella speranza di chi lo dona», dichiarano gli organizzatori.

L’associazione ringrazia tutte le attività e le persone che, con il loro contributo e sostegno, rendono possibile la realizzazione di iniziative come “Le Uova del Sorriso”, contribuendo a diffondere solidarietà e speranza sul territorio.