Un test notturno per verificare la tenuta del piano di emergenza e delle procedure di intervento dentro una galleria strategica dell’A2 Autostrada del Mediterraneo. Anas ha comunicato che, nella notte tra martedì 21 aprile e mercoledì 22 aprile, sarà effettuata un’esercitazione nella galleria Serra dell’Ospedale, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tarsia Sud e Tarsia Nord.

L’attività rientra nelle verifiche previste per la gestione delle emergenze in galleria ed è finalizzata a testare l’efficacia del piano in caso di incendio, oltre alle procedure operative e alle tecniche di evacuazione. L’intervento si svolgerà lungo la canna sud, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione veicolare.

Esercitazione Anas sulla A2 tra Tarsia Sud e Tarsia Nord

Secondo quanto reso noto da Anas, l’esercitazione è programmata in ottemperanza al Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 e servirà a verificare il funzionamento del piano di emergenza all’interno della galleria Serra dell’Ospedale.

L’obiettivo è controllare sul campo l’efficacia delle procedure previste in uno scenario critico, simulando le modalità di intervento e di evacuazione in caso di incendio. Si tratta dunque di un’attività tecnica, ma con ricadute dirette sull’organizzazione della sicurezza e sulla gestione del traffico in uno dei tratti più delicati della rete autostradale.

Come cambia il traffico durante le attività in galleria

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il traffico veicolare non sarà interrotto ma verrà deviato. In particolare, mentre le attività si terranno nella canna sud, la circolazione sarà spostata nella canna nord, che verrà opportunamente predisposta a doppio senso di marcia.

La soluzione individuata punta a garantire la continuità del transito, pur in presenza delle limitazioni necessarie allo svolgimento dell’esercitazione. Gli automobilisti in transito nel tratto compreso tra Tarsia Sud e Tarsia Nord dovranno quindi prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni predisposte sul posto.

Gli orari dell’esercitazione nella galleria Serra dell’Ospedale

Le operazioni, come precisato da Anas, prenderanno il via alle ore 22:00 di martedì 21 aprile e andranno avanti fino alle ore 02:00 di mercoledì 22 aprile, e comunque fino al completamento delle attività programmate.