Le imprese interessate al bando di Agenda Urbana Cosenza-Rende avranno tempo fino alle ore 23.59 del 15 settembre 2026 per presentare la domanda. Le amministrazioni comunali hanno prorogato il termine dell’avviso pubblico “Promuovere lo sviluppo economico delle città di Cosenza e Rende – Aiuti alle imprese”.

La nuova scadenza sostituisce quella inizialmente prevista e punta ad ampliare la partecipazione, consentendo agli operatori economici di completare con maggiore precisione la documentazione richiesta.

Perché è stata concessa la proroga

La decisione è arrivata dopo le richieste trasmesse alle amministrazioni da parte dei soggetti interessati. Le difficoltà segnalate riguardano soprattutto il reperimento, durante il periodo estivo, di preventivi, documentazione tecnica, dichiarazioni e altri atti necessari per predisporre correttamente le istanze.

Comune di Cosenza e Comune di Rende intendono così concedere più tempo alle imprese e favorire la presentazione di proposte progettuali complete e coerenti con gli interventi previsti dalla Strategia Urbana 2021-2027.

Cosa prevede l’avviso per le imprese

Il bando prevede la concessione di aiuti sotto forma di contributi in conto capitale attraverso una procedura valutativa con formazione di una graduatoria.

Gli incentivi rientrano nel regime europeo “de minimis”. La normativa richiamata stabilisce che il totale degli aiuti ottenuti da una stessa “impresa unica” attraverso questo regime non possa superare i 300mila euro nell’arco di tre anni. Il limite riguarda il complesso degli aiuti “de minimis” ricevuti e non coincide necessariamente con l’importo concedibile attraverso il singolo avviso.

Le imprese proponenti devono presentare anche una dichiarazione sugli incentivi ottenuti negli ultimi tre anni, necessaria per verificare il rispetto del massimale previsto dalla disciplina europea.

Dove consultare modelli e allegati

La pagina istituzionale del Comune di Rende dedicata al bando rende disponibili l’avviso, il provvedimento di proroga e la documentazione aggiornata.

Tra i file pubblicati figurano il modello di domanda e il formulario rettificati, la dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis”, l’allegato sul principio DNSH, i codici Ateco aggiornati, l’appendice e la delimitazione del centro storico.

Gli interessati possono consultare anche il portale dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende e i siti istituzionali dei due Comuni. Prima dell’invio è opportuno utilizzare esclusivamente le versioni aggiornate dei modelli e verificare tutti i requisiti e le modalità riportati nell’avviso.

Il termine definitivo per la ricezione delle domande resta fissato alle ore 23.59 di martedì 15 settembre 2026.