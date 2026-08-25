Dal 25 al 30 agosto eventi tra Piazza Steri, Castello Ducale, Piana Caruso, Piazza Portofino, Cantinella e Coriglianeto

Sei giorni di concerti, teatro, iniziative per le famiglie, feste religiose e percorsi dedicati al territorio. Dal 25 al 30 agosto il Co.Ro. Summer Fest 2026 prosegue con un programma distribuito tra i centri storici, le piazze, le contrade e i beni culturali di Corigliano-Rossano.

Gli appuntamenti coinvolgeranno Piazza Steri, il Teatro Rino Gaetano, il Castello Ducale, Piazza Portofino, Piana Caruso, Cantinella e Coriglianeto. Restano aperte, inoltre, le esposizioni ospitate alla Torre Sant’Angelo e la mostra permanente dedicata ai manifesti cinematografici.

Martedì 25 agosto: libri e concerti

Il programma di martedì 25 agosto inizierà alle ore 10.30 con un nuovo appuntamento di “Parole fra le onde”, iniziativa curata dalla Fondazione Carmine De Luca.

La musica sarà protagonista in Piazza Steri con l’Orchestra Sinfonica Brutia e il “Concerto Bossanova”. Alle ore 21.30, invece, il Teatro Rino Gaetano ospiterà il concerto di Agata Blu.

San Francesco al Monte e il Festival delle Candele

Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto Piana Caruso accoglierà i festeggiamenti in onore di San Francesco al Monte. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti del cartellone dedicati alle tradizioni religiose e alla partecipazione della comunità locale.

Il 26 e il 27 agosto, alle ore 21, il Castello Ducale di Corigliano ospiterà il Festival delle Candele. Le due serate uniranno luce, spettacolo e arti performative negli ambienti dello storico maniero.

Gli appuntamenti per bambini e famiglie

Giovedì 27 agosto, dalle ore 19, Piazza Portofino ospiterà “Circo Wow”, iniziativa curata dall’Associazione Freespace APS e rivolta in particolare a bambini, ragazzi e famiglie.

Nella stessa piazza, venerdì 28 agosto alle ore 21.30, andrà in scena “Storie di pezza”, spettacolo del Teatro della Libellula. La rappresentazione utilizzerà burattini, marionette, ombre e altri linguaggi del teatro di figura per costruire un racconto destinato anche agli spettatori più giovani.

Cantinella Beer Fest e Cammino delle Meraviglie

Sabato 29 agosto, alle ore 10.30, tornerà “Parole fra le onde”, sempre a cura della Fondazione Carmine De Luca.

Nella stessa giornata inizierà a Cantinella la settima edizione del Cantinella Beer Fest, che proseguirà anche domenica 30 agosto.

L’ultimo giorno della settimana si aprirà alle ore 10 a Coriglianeto con la settima edizione del “Cammino delle Meraviglie”. L’iniziativa, curata dalle Pro Loco, proporrà un percorso dedicato alla conoscenza del territorio attraverso paesaggio, storia e identità delle comunità locali.

Le mostre visitabili

Alla Torre Sant’Angelo prosegue fino al 21 settembre la Mostra Archeoplastica, aperta ogni giorno dalle ore 19.30 alle 24. L’esposizione raccoglie oggetti in plastica recuperati sulle spiagge italiane, compresi reperti risalenti a diversi decenni fa.

I materiali diventano testimonianze della lunga permanenza della plastica nell’ambiente e strumenti per sensibilizzare i visitatori sulla tutela del mare e delle coste.

Resta visitabile anche “Si torna al cinema”, mostra permanente composta da manifesti cinematografici provenienti dalla collezione privata di Semeria Santella. La proposta completa il programma con un percorso dedicato alla memoria e alla cultura del cinema.