Il 29 e 30 agosto Festa di Fine Estate, visite musicali, show cooking e degustazioni. Demma: «Patrimonio vivo e accessibile»

Due serate tra archeologia, musica e cucina concluderanno la programmazione estiva del Parco e del Museo archeologico nazionale della Sibaritide. Sabato 29 e domenica 30 agosto sono in programma la Festa di Fine Estate e il “Bonus Track”, appuntamento conclusivo della rassegna “Vinitaly & The City Follow Up – Il Grano che Unisce il Sud” e delle attività di “#Sibarinprogress”.

Il fine settimana chiude un percorso iniziato con la tappa principale di Vinitaly and the City, ospitata a Sibari dal 17 al 19 luglio, e proseguito attraverso concerti, visite, incontri sui prodotti agricoli e approfondimenti sulle tradizioni alimentari del Mezzogiorno.

Sabato il Press Tour tra Pollino e Sibaritide

La giornata di sabato 29 agosto inizierà con il Press Tour esperienziale “Pollino Sibarys”, curato da Catasta e riservato a giornalisti specializzati in enogastronomia, turismo e cultura.

L’itinerario coinvolgerà le Donne del Pane di Cerchiara, il Riso di Sibari e la Liquirizia Amarelli. L’ultima tappa sarà al Museo archeologico della Sibaritide, dove è prevista una visita guidata alla mostra “Orghia. Miti, riti e misteri”.

Alle ore 19, negli spazi del Parco archeologico, inizierà il programma aperto al pubblico con la visita musicale “Rino Gaetano: il poeta controvento”. L’appuntamento, affidato a Sasà Calabrese, rientra nella sezione “#Sibarinprogress – Arte”.

Degustazioni e show cooking con Federico Valicenti

La serata proseguirà con le degustazioni curate dai sommelier dell’Associazione italiana sommelier e lo show cooking di Federico Valicenti, chef della cucina lucana e patron del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino.

Con lui parteciperà Pietro Claudio La Banca del Pastificio Caterina di Lauria. Il momento gastronomico sarà inserito nel programma di “Vinitaly and the City – Follow Up”, dedicato all’incontro tra grano, vino e produzioni del territorio.

Il Bonus Track con Le Ragazze del Paese Accanto

Alle ore 22 inizierà il concerto del quartetto acustico “Le Ragazze del Paese Accanto”, indicato come Bonus Track conclusivo della rassegna.

La formazione crotonese è composta da Floriana Mungari, Anna Rizzo, Maria Teresa Manica e Maria Vittoria Mungari. Il repertorio attraverserà world music, tradizioni calabresi, sonorità mediterranee, ritmi ispanici e suggestioni dell’Europa orientale attraverso voci, flauto traverso, chitarra e percussioni.

Domenica la visita musicale di Sybarisona

Il programma di domenica 30 agosto inizierà alle ore 19 con una visita guidata musicale di “Sybarisona”, promossa nell’ambito di “#Sibarinprogress”.

Il percorso sarà accompagnato da Checco Pallone, al tamburo a cornice e alla chitarra, e da Piero Gallina, alla lira calabrese e al violino. La musica diventerà così parte della visita al patrimonio archeologico, collegando gli spazi dell’antica Sibari alle espressioni culturali contemporanee.

Alle ore 20 seguirà lo show cooking “Memoria, territori e cucina contemporanea”, inserito in “Vinitaly & The City Follow Up – Il Grano che Unisce il Sud”. Parteciperanno Catia e Francesco dell’Osteria del Vicolo di Mormanno, insieme al maestro Daniele Campana. L’incontro sarà introdotto da Luciano Pignataro e moderato da Stefania Cavaliere.

Demma: «La storia antica diventa una forza di attrazione»

Il direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, traccia un bilancio della stagione che ha coinvolto ricerca, spettacolo dal vivo ed enogastronomia.

«Dalla mostra Orghia, nata nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura del MiC per esplorare i riti antichi legati alla terra, fino alle serate dedicate ai grani antichi, al vino e alla grande musica, abbiamo voluto proporre un’idea di patrimonio culturale vivo e accessibile», afferma Demma.

«Vedere migliaia di persone vivere il Parco e il Museo dimostra che quando il rigore scientifico incontra una comunicazione aperta e coinvolgente, la storia antica diventa una straordinaria forza di attrazione e di orgoglio per l’intero territorio».

Secondo il bilancio diffuso dalla direzione, il cartellone ha compreso quattro fine settimana dedicati alla cultura cerealicola e alla viticoltura, oltre dieci protagonisti della gastronomia meridionale e più di quindici appuntamenti musicali.

Ingressi e prenotazioni

Per la serata di sabato resteranno in vigore le tariffe ordinarie d’ingresso e le agevolazioni previste dalla PACS Card – Summer Edition 2026, l’abbonamento stagionale dedicato ai siti della rete archeologica.

Per ottenere informazioni e prenotare le attività è disponibile il numero 337 1603495.