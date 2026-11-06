Il nuovo indirizzo entra nel Piano di Dimensionamento scolastico regionale e amplia l’offerta dello storico liceo cosentino. Previsti percorsi in inglese e francese, certificazioni IGCSE, doppio diploma Esabac, docenti madrelingua, stage e mobilità Erasmus+

Il latino e il greco restano, ma accanto arrivano Cambridge, Esabac, certificazioni internazionali, discipline veicolate in lingua e percorsi di mobilità all’estero.

Il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza amplia la propria offerta formativa con il nuovo Liceo Classico Internazionale, ufficializzato con il Piano di Dimensionamento scolastico regionale.

Per lo storico istituto cosentino, fondato nel 1861, si tratta di un passaggio importante: il Telesio resta uno dei pochi licei calabresi a mantenere una vocazione esclusivamente classica, ma sceglie di innestarla su una dimensione sempre più europea e internazionale.

Due percorsi linguistici

Il nuovo indirizzo sarà articolato su due principali direttrici.

La prima è quella inglese, con i percorsi Cambridge International e la possibilità di conseguire le certificazioni IGCSE, riconosciute in ambito accademico internazionale.

La seconda è quella francese, attraverso il percorso Esabac, che consente di ottenere il doppio diploma italiano e francese.

La didattica prevede inoltre la presenza di docenti conversatori e veicolatori madrelingua, non soltanto durante le ore di lingua straniera, ma anche nell’insegnamento di discipline come Storia e Geografia.

A completare il percorso ci saranno stage all’estero, gemellaggi e progetti di mobilità internazionale nell’ambito di Erasmus+.

De Luca: «Un obiettivo costruito in due anni»

Il dirigente scolastico Domenico De Luca parla di un risultato maturato attraverso un lavoro lungo e strutturato.

«La nascita del Liceo Classico Internazionale al Telesio rappresenta il raggiungimento di un obiettivo di grande valore oltre che un bel riconoscimento, frutto di due anni di intensa progettazione didattica».

Il nuovo indirizzo si inserisce in un’offerta formativa che negli ultimi anni si è già ampliata con i percorsi Arte, Musica e Teatro, STEM & Tecnologie Digitali, oltre agli indirizzi Biomedico e Ordinamento.

L’obiettivo, spiega De Luca, è offrire agli studenti strumenti utili ad affrontare sia la prosecuzione degli studi sia un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo.

Tre declinazioni dell’Internazionale

Il progetto si articola in tre percorsi.

Il Liceo Classico Internazionale – Cambridge International combina la formazione classica con le certificazioni IGCSE, lo studio dello spagnolo e discipline Cambridge orientate alla lingua e all’informatica.

Il Liceo Classico Internazionale – Cambridge Biomedical affianca alla preparazione classica le certificazioni britanniche, lo studio delle discipline medico-sanitarie e insegnamenti Cambridge di area scientifica.

Il Liceo Classico Internazionale – francese Esabac, infine, unisce il percorso classico al doppio diploma di maturità italiana e Baccalauréat francese, con lo studio di inglese e francese.

Il classico come ponte verso l’Europa

La scelta del Telesio prova così a tenere insieme due esigenze solo apparentemente distanti: preservare l’identità del liceo classico e renderla più permeabile ai linguaggi, alle certificazioni e alle competenze richieste da un contesto internazionale.

Il greco, il latino e la formazione umanistica restano il baricentro. Ma intorno cresce una struttura didattica che guarda a università, mobilità e percorsi accademici fuori dall’Italia.