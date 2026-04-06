Parte un nuovo viaggio tra i borghi più autentici della Calabria, guidato dallo sguardo diretto e senza filtri di Paolo Marra. Un racconto costruito sul campo, fatto di incontri, dettagli e storie quotidiane, nel solco di uno stile narrativo genuino.

La prima tappa de “Il viaggio di Rocco” conduce a Acri, cuore dell’entroterra cosentino, dove il protagonista attraverserà le vie del borgo alla scoperta di scorci suggestivi e paesaggi mozzafiato. Tra musica folkloristica e profumi della cucina locale, prende forma un racconto che restituisce l’identità più profonda del territorio.

Ad accompagnare il percorso ci sarà anche Maria, guida e voce narrante, che intreccia storia, cultura e vita quotidiana, offrendo uno sguardo autentico su una comunità che conserva tradizioni e memoria.

L’appuntamento con Il viaggio di Rocco è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.