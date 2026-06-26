Al Teatro Auditorium la quarta edizione dell'iniziativa che celebra il percorso di dottorato. In programma competizioni scientifiche, incontri con ricercatori di eccellenza e la cerimonia di conferimento del titolo ai dottori di ricerca del 38° ciclo

L'Università della Calabria rinnova l'appuntamento con il PhD Day, la giornata dedicata alle dottorande e ai dottorandi di ricerca dell'ateneo, giunta quest'anno alla quarta edizione. L'iniziativa si svolgerà martedì 1° luglio al TAU - Teatro Auditorium Unical e rappresenterà un'occasione di confronto, divulgazione e valorizzazione delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'università.

L'evento rientra nel percorso Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), grazie al quale l'Università della Calabria ha ottenuto dalla Commissione europea il riconoscimento "HR Excellence in Research", attestazione che certifica l'adesione dell'ateneo ai principi della Carta Europea dei Ricercatori.

La giornata si aprirà alle ore 9 con i saluti del rettore Gianluigi Greco e del delegato alla Formazione post laurea Tommaso Angelone, per poi entrare nel vivo con un programma dedicato ai giovani ricercatori di tutte le aree disciplinari.

Tra i momenti più attesi ci saranno le competizioni scientifiche riservate ai dottorandi del 40° ciclo. La Pitch Competition, in programma sia al mattino che nel pomeriggio, metterà alla prova la capacità dei partecipanti di presentare il proprio progetto di ricerca in appena tre minuti, mentre la Poster Competition offrirà uno spazio dedicato all'esposizione visuale dei lavori scientifici.

Alle ore 12 spazio alla Graduation Ceremony, durante la quale, alla presenza del rettore, sarà conferito ufficialmente il titolo di dottore e dottoressa di ricerca ai candidati del 38° ciclo che hanno concluso il proprio percorso accademico.

Novità dell'edizione 2026 saranno anche i talk con ricercatori di eccellenza dell'Unical, pensati per favorire il dialogo tra i giovani studiosi e docenti impegnati in attività scientifiche di alto profilo.

La manifestazione si concluderà dopo l'intervento dell'ADI, l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, con la proclamazione dei vincitori della Pitch Competition e della Poster Competition, selezionati da apposite commissioni di esperti.

L'obiettivo del PhD Day è promuovere la ricerca, favorire il confronto interdisciplinare e offrire ai giovani ricercatori un'occasione di visibilità, rafforzando il legame tra università, comunità scientifica e territorio.