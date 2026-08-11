«Come Segretario della Commissione anti-’ndrangheta, ribadisco la necessità di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e criminalità – ha fatto sapere De Caprio in una nota -. Alla famiglia di Antonio e all’intera comunità di Fuscaldo va il mio abbraccio e la mia solidarietà».

«Ho appreso con profondo dolore della morte di Antonio Perrotta, 33enne di Fuscaldo, a seguito della grave aggressione avvenuta a Sangineto. Una tragedia che scuote profondamente l’intero territorio. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alla moglie, ai figli, alla famiglia e a tutti i suoi cari, ai quali esprimo il mio più sincero cordoglio». Comincia così la nota diffusa da Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria e segretario della Commissione regionale anti-’ndrangheta.

Fiducia nella magistratura

«Confido nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce, nel più breve tempo possibile, su quanto accaduto e siano accertate tutte le responsabilità. Come Segretario della Commissione anti-’ndrangheta, ribadisco la necessità di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e criminalità. Alla famiglia di Antonio e all’intera comunità di Fuscaldo va il mio abbraccio e la mia solidarietà», ha concluso De Caprio.