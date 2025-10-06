Una lezione di civismo, rispetto e amore per la propria comunità arriva da Aprigliano, piccolo centro della provincia di Cosenza, dove Corrado Altomare - per tutti “nonno Corrado” - ha voluto ancora una volta esercitare il suo diritto di voto.

Tra pochi giorni spegnerà 103 candeline, ma la sua età straordinaria non gli ha impedito di recarsi alle urne, come ha sempre fatto in tutta la sua lunga vita. Accompagnato dai familiari e salutato con affetto dai presenti, nonno Corrado è entrato nel seggio con passo lento ma deciso, dimostrando che la partecipazione alla vita democratica non ha limiti d’età.

Nella foto scattata al momento del voto lo si vede mentre inserisce la scheda nell’urna, con lo stesso entusiasmo e la stessa serietà che lo hanno sempre contraddistinto. Un gesto semplice, ma dal valore profondo, che ha commosso scrutatori, elettori e concittadini. «Ha voluto esserci anche stavolta - raccontano i familiari - perché per lui votare è un dovere, non una formalità. Dice sempre che la libertà è un bene che va difeso anche con una matita in mano».

Il suo gesto, carico di simbolismo, è diventato in poche ore motivo di orgoglio per l’intera comunità apriglianese, che lo considera un esempio di senso civico e di attaccamento alla democrazia. In un tempo in cui l’astensionismo cresce e il disincanto verso la politica sembra diffondersi, la scelta di un uomo di 103 anni che, con convinzione e rispetto, si reca al seggio, ricorda a tutti il valore profondo del voto: un diritto conquistato, un impegno verso il futuro, un segno di fiducia nella collettività.

Nonno Corrado, con la sua semplicità e il suo sorriso, ha ricordato che partecipare è il primo passo per sentirsi parte di una comunità. E che ogni scheda inserita nell’urna è, ancora oggi, un atto d’amore verso la propria terra.