Arrivano notizie concrete e rassicuranti per la comunità di Arcavacata. Attraverso una nota ufficiale, Valerio Cavalieri, consigliere di maggioranza del Comune di Rende eletto nella lista "Rende Avanti", ha illustrato i risultati di un intenso lavoro sinergico volto a riqualificare i servizi e le infrastrutture della frazione in cui egli stesso risiede.

Il punto centrale della comunicazione riguarda la Scuola Secondaria di Primo Grado di Arcavacata. Dopo un periodo di chiusura necessario per importanti interventi di risanamento dell'edificio — che aveva costretto il trasferimento temporaneo degli alunni presso la sede centrale di Villaggio Europa — l'edificio è finalmente pronto a riaccogliere la popolazione scolastica. Grazie al costante interessamento del consigliere e al lavoro degli uffici tecnici, l'immobile è stato dichiarato agibile e pienamente funzionale. Il rientro ufficiale nelle aule è fissato per lunedì 20 aprile, mentre ulteriori interventi di rifinitura verranno programmati durante la pausa estiva per non interferire con le attività didattiche.

Parallelamente, notizie positive giungono anche per la Scuola dell’Infanzia. L'edificio, che era stato sgomberato in via precauzionale a seguito di alcuni sopralluoghi, riaprirà i battenti nelle prossime settimane. Il monitoraggio tecnico approfondito, durato oltre un mese, ha infatti confermato la totale sicurezza della struttura, permettendo così alle famiglie e ai bambini di rientrare in totale tranquillità.

Il rilancio del territorio non si ferma all'edilizia scolastica. Cavalieri ha infatti annunciato l'avvio imminente di un progetto fondamentale per la viabilità locale: il rifacimento del manto stradale tra Arcavacata, Santo Stefano e l’Unical. Si tratta di un intervento massiccio, atteso da moltissimi anni, per un investimento complessivo che supera i 300.000 euro. L'opera punta a rendere la zona più sicura per i residenti e decisamente più accogliente per i turisti e gli studenti universitari.

Il consigliere ha tenuto a sottolineare come questi traguardi siano il frutto di una proficua collaborazione tra l'istituzione scolastica e l'Amministrazione Comunale, definita sempre pronta a intervenire con tempestività attraverso il dialogo e il confronto. In chiusura, un ringraziamento particolare è stato rivolto al Sindaco, l'onorevole Sandro Principe, agli assessori Stefania Belvedere e Pierpaolo Iantorno, all'intera giunta e al dirigente di settore, il dott. Carlo Consoli, per la sensibilità e l'attenzione costante dimostrata verso il territorio di Arcavacata.