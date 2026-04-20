Prende il via a Belvedere Marittimo l’edizione 2026 del Premio Internazionale San Valentino, appuntamento ormai consolidato dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti musicali e alla promozione della cultura artistica.

Dal 22 al 26 aprile la città tirrenica diventerà punto di incontro per musicisti provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali, chiamati a confrontarsi in un programma che alterna audizioni, esibizioni e momenti di approfondimento. Un format che unisce dimensione competitiva e crescita formativa, mantenendo al centro il dialogo tra generazioni e linguaggi musicali.

La manifestazione, organizzata dall’Accademia dell’Ancia con il patrocinio delle istituzioni locali e del Conservatorio “Saverio Arlia” di Catanzaro, si conferma tra gli appuntamenti culturali più significativi del territorio.

L’apertura ufficiale è prevista per mercoledì 22 aprile con il concerto inaugurale “Diatonic Made in Italy”, dedicato all’organetto, ospitato nel suggestivo Convento dei Frati Minori Cappuccini, luogo che custodisce parte delle reliquie di San Valentino. Nei giorni successivi, il cuore operativo dell’evento si sposterà presso l’Hotel Club Belvedere, sede delle audizioni dei concorrenti.

Il concorso si articola in più sezioni - dal canto al pianoforte, dalle percussioni agli archi e ai fiati, fino a ensemble, orchestre, fisarmonica e organetto - con l’obiettivo di accogliere percorsi musicali differenti e livelli di formazione eterogenei.

Accanto alla dimensione competitiva, il Premio si propone come spazio di scambio culturale, favorendo l’incontro tra esperienze e visioni diverse. Un aspetto che contribuisce a rafforzare il ruolo dell’iniziativa non solo come vetrina per i giovani interpreti, ma anche come momento di crescita collettiva.

L’evento rappresenta inoltre un’opportunità di valorizzazione per il territorio, capace di attrarre pubblico, famiglie e appassionati, accompagnando i partecipanti in un contesto che intreccia musica, identità e accoglienza. Con l’edizione 2026, il Premio San Valentino rinnova così la propria funzione: non solo competizione, ma laboratorio aperto in cui la musica diventa strumento di relazione e costruzione culturale.