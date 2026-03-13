Nella Sala Oro il confronto per la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori: talk su informazione consapevole e sportelli. Regione e associazioni: «Ascolto, assistenza e prevenzione delle criticità»

Un confronto diretto con le associazioni dei consumatori per rafforzare la tutela dei cittadini in una fase economica segnata da rincari e incertezza. È il messaggio lanciato dall’assessore regionale Giovanni Calabrese, intervenuto nella Sala Oro della Cittadella regionale all’iniziativa “Calabria Consumer Network – La rete che tutela il consumatore”, appuntamento voluto dallo stesso Calabrese insieme al direttore generale del Dipartimento Fortunato Varone.

«Siamo qui per dialogare con le associazioni dei consumatori e per tutelare i nostri cittadini in un momento particolare, complesso e in continua evoluzione», ha dichiarato l’assessore, spiegando che l’iniziativa – promossa dal Dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori – mira a rinnovare e rendere ancora più stabile il rapporto tra Regione Calabria e realtà associative.

Calabrese ha insistito sul valore della rete: un confronto costante «per garantire sempre maggiore tutela, fare rete, accorciare le distanze e promuovere la cultura dell’informazione consapevole». E, guardando al contesto attuale, ha richiamato le difficoltà delle famiglie: «Viviamo un momento contingente particolare, segnato da aumenti dei prezzi. Siamo consapevoli delle difficoltà che le famiglie stanno affrontando», ricordando che Governo e Regione hanno già attivato, nel tempo, misure di sostegno.

Il cuore dell’iniziativa è stato il talk “Informazione consapevole – La tutela è un lavoro quotidiano”, con la partecipazione delle associazioni accreditate presso la Regione, che hanno illustrato attività, ambiti di intervento e casi concreti di assistenza. Sono intervenuti i referenti di Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Udicon e Utenti Servizi Radiotelevisivi.

Nel comunicato si sottolinea anche la rete di servizi già attiva sul territorio: in Calabria sono operativi dodici sportelli dedicati alla tutela dei consumatori, gestiti in collaborazione con le associazioni, che offrono assistenza gratuita, informazione e supporto nella gestione delle controversie. L’obiettivo indicato è consolidare una rete di protezione basata su collaborazione, competenze e presenza capillare, capace di rispondere ai bisogni quotidiani e rendere il sistema di tutela sempre più efficace.