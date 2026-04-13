Nubi diffuse ma senza piogge: scirocco e umidità portano pulviscolo e foschie su tutta la regione

Il ciclone afro-mediterraneo previsto nelle ultime ore sta interessando l’intero territorio calabrese, portando con sé una copertura nuvolosa diffusa, anche se al momento senza precipitazioni significative.

A caratterizzare questa fase è soprattutto la presenza di pulviscolo desertico in atmosfera. I forti venti di scirocco in quota stanno infatti trasportando sabbia sahariana, conferendo ai cieli una colorazione lattiginosa, a tratti tendente al giallo.

Un fenomeno che, unito all’elevata umidità, sta incidendo anche sulla visibilità. In diverse aree della regione, in particolare lungo il versante jonico e nelle zone interne, si registrano nubi basse e banchi di nebbia, con valori di umidità che raggiungono il 90-95%.

Si tratta di una configurazione tipica di queste perturbazioni, in cui la componente africana prevale sulla dinamica piovosa, determinando effetti più evidenti sulla qualità dell’aria e sull’aspetto del cielo che sulle precipitazioni.

Le mappe elaborate dal programma europeo Copernicus confermano un’elevata concentrazione di polveri sahariane sulla Calabria, destinata a persistere almeno nelle prossime ore.