Nuova composizione per il Comitato Scientifico della Camera Penale di Cosenza, intitolato alla memoria del Prof. Avv. Tommaso Sorrentino, figura storica del penalismo cosentino. L’assemblea dei penalisti bruzi, riunitasi nella giornata di ieri, ha infatti nominato per acclamazione il nuovo presidente del Comitato nella persona dell’avvocato Nicola Carratelli, penalista di lungo corso, riconosciuto per autorevolezza e competenza nel panorama forense.

La Camera Penale di Cosenza, presieduta dall’avv. Roberto Le Pera, si arricchisce così di un organismo che avrà il compito di affiancare il Consiglio direttivo nelle attività di studio, approfondimento e formazione, rafforzando il ruolo culturale dell’associazione nella tutela dei diritti e delle garanzie costituzionali.

Accanto al presidente Carratelli, il Comitato Scientifico sarà composto dagli avvocati Angela Algieri, Francesco Calabrò, Cristian Cristiano, Martina De Giacomo ed Erika Rodighiero, tutti nominati nella stessa seduta assembleare. Una composizione che si distingue per equilibrio tra esperienza e nuove energie, riflettendo la crescita di una giovane avvocatura penalista sempre più presente e incisiva nel dibattito giuridico.

Nel corso dell’assemblea, il Consiglio direttivo ha inoltre conferito una speciale “Menzione d’onore” alla giovane penalista avv. Martina Pellegrino, riconoscendole il merito di aver dato particolare lustro alla Camera Penale di Cosenza in occasione della manifestazione “Toghe d’Oro”, promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. Un riconoscimento che premia non solo il percorso professionale, ma anche l’impegno e la qualità della rappresentanza dell’avvocatura penalista cosentina.

La nuova composizione del Comitato Scientifico evidenzia, inoltre, una significativa presenza femminile, segno di un cambiamento ormai strutturale all’interno del penalismo bruzio, dove le donne avvocato assumono un ruolo sempre più qualificante e centrale nella quotidiana attività di difesa dei diritti.

Nella stessa sessione assembleare, sono stati indicati il Responsabile degli Osservatori della Camera penale di Cosenza, l’Avvocato Paolo Coppa, la Referente del Consiglio direttivo per il Corso difesa d’ufficio “Fulvio Croce”, l’Avvocato Amelia Ferrari (confermata), i Referenti della Camera penale di Cosenza nei rapporti con l’Università, l’Avvocato Paolo Pepe della Cattedra di Diritto processuale penale del prof. Alessandro Diddi presso l0Università della Calabria, e l’Avvocato Giorgio Loccisano.

Il Comitato Scientifico opererà in stretto raccordo con il Consiglio direttivo della Camera Penale di Cosenza, composto dagli avvocati Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Francesco Chiaia, Fabrizio Loizzo, Giuseppe Manna, Angelo Nicotera, Francesco Santelli e Guido Siciliano, contribuendo alla definizione delle linee culturali e formative dell’associazione.

Una fase nuova, dunque, che rafforza il profilo della Camera Penale di Cosenza come luogo di elaborazione giuridica, memoria e rinnovamento del penalismo, nel solco dell’insegnamento di figure storiche come Tommaso Sorrentino.