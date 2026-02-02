Cielo coperto, cabinovia in apertura e manto nevoso in evoluzione: ecco la situazione sulle piste di Camigliatello Silano, con avvisi di sicurezza per sciatori e famiglie

Mattinata grigia a Camigliatello Silano, dove il bollettino diffuso dagli impianti ARSAC fotografa condizioni meteo instabili e una neve in evoluzione. Oggi si è aperto con cielo coperto, temperature di +3°C a valle e +2°C a monte e un avvertimento chiaro agli sciatori: le variazioni termiche delle prossime ore potrebbero modificare sensibilmente la tenuta del manto nevoso, soprattutto nei tratti più esposti.

La cabinovia è in fase di apertura, mentre il quadro delle piste evidenzia una fruibilità generale ma con alcune limitazioni. La pista rossa è regolarmente aperta, battuta e fresata, anche se nelle prime ore sono possibili porzioni ghiacciate. Stesso scenario per la pista blu, aperta ma con l’ultimo tratto chiuso per scarso innevamento.

Operativo il tappeto per principianti, così come i punti ristoro: Baita e Bar Tasso risultano aperti e pienamente funzionanti. Non disponibile, invece, il servizio di biglietteria online.

Dagli impianti arriva anche un promemoria sulle regole di sicurezza: casco obbligatorio per tutti, divieto di utilizzo di bob e palette da neve, e raccomandazione a sciare esclusivamente sulle aree battute per evitare rischi in zone non controllate.

Una giornata dunque praticabile ma da affrontare con attenzione, in attesa che il meteo evolva e che le condizioni della neve si stabilizzino nelle ore centrali.