A sentire cosa viene trasportato dal vento la Regione Calabria avrebbe una figlia prediletta, Reggio Calabria a cui la Cittadella avrebbe donato gran parte dei 500mila euro di contributi concessi dall’Ufficio di Presidenza.

Oggi il consigliere De Cicco, scrivendo al presidente del consiglio regionale Cirillo, rilancia la polemica di Talerico che due giorni fa aveva chiesto conto dei 200mila euro già concessi a Reggio per le festività natalizie, rimarcando come dei circa 543.000 euro deliberati dall'Ufficio di Presidenza nel 2026 oltre il 90 per cento sia rimasto sulle sponde dello Stretto. «Alla provincia di Cosenza sono toccati tre contributi da 5.000 euro e uno da 7.000. Alle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per quanto risulta dagli atti pubblicati, neppure un euro».

La città dello Stretto, inoltre, avrebbe avuto da risolvere un’altra grana: lo slittamento del live di Gigi D’Alessio (sold out) al 14 dicembre per permettere l’allestimento dei Next Gen ATP Finals di tennis previsti sempre al PalaCalafiore. Pare che gli organizzatori dell’evento avrebbero chiesto in prima battuta al Comune un’ingente cifra per coprire le spese di questa nuova data legate alla logistica. Se il Comune abbia o meno trovato un accordo conveniente non è dato saperlo perché al momento non c’è alcuna determina ufficiale.

Capodanni in stand-by

Intanto la preparazione dei Capodanni nel resto della regione ha subito una battuta d’arresto. I sindaci di Corigliano Rossano, Cosenza e Catanzaro sono alla finestra aspettando che la regione apra il portafogli anche per loro. Informalmente sembra che la promessa di un finanziamento fosse stata ventilata nei mesi scorsi, ma alla fine solo carta canta. La città dei bruzi aveva cominciato a vagliare alcune ipotesi, ma senza soldi sul tavolo la scelta si fa in salita.

«Non possono esistere territori di serie A e territori di serie B nella distribuzione delle risorse regionali», ha sostenuto De Cicco facendo sponda all’azzurro Talerico.

Il capogruppo richiama inoltre il disciplinare approvato a maggio, che, secondo la sua ricostruzione, consente all’Ufficio di Presidenza di concedere contributi diretti senza un tetto massimo di spesa. «Se la scelta è sostenere i centri urbani durante le feste per favorire il commercio di prossimità e il turismo, argomenta De Cicco, lo stesso criterio deve valere per Cosenza».