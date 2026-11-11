Nuovi arresti nell'ambito della maxi operazione della Guardia di Finanza contro un'organizzazione criminale specializzata nelle frodi fiscali. L'attività dei finanzieri ha interessato anche la provincia di Cosenza, dove i militari hanno partecipato alle operazioni eseguite in diverse aree del territorio nazionale per dare attuazione alle misure cautelari disposte dal Tribunale di Velletri.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, riguarda complessivamente 30 persone, ritenute coinvolte a vario titolo nel sistema illecito ricostruito dagli investigatori. L'esecuzione dell'ordinanza è stata affidata ai Finanzieri della Compagnia di Nettuno, con il supporto dei Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

Nel dettaglio, per sette indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri 15 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Per le restanti otto persone è scattata una misura interdittiva che prevede il divieto di assumere cariche direttive all'interno di società per la durata di 12 mesi.

Frode fiscale da oltre 24 milioni di euro

L'intervento rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, avviata nel 2023 e culminata, nella sua prima fase operativa, con il blitz del 29 settembre scorso. In quell'occasione, i militari avevano eseguito sequestri patrimoniali per un valore superiore a 13 milioni di euro, colpendo le disponibilità economiche riconducibili al presunto sodalizio criminale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'organizzazione, radicata principalmente tra le province di Roma e Latina, avrebbe realizzato un articolato sistema di frode attraverso l'impiego di 64 società cosiddette cartiere. Si tratta di imprese utilizzate per emettere documentazione fiscale relativa a operazioni inesistenti.

Attraverso questo meccanismo sarebbero state emesse fatture false per oltre 24 milioni di euro, con un'evasione d'imposta superiore a 4 milioni e la creazione di crediti fiscali fittizi per quasi 23 milioni di euro. Le somme e i crediti generati attraverso le operazioni fraudolente sarebbero stati successivamente utilizzati per attività di riciclaggio e reimpiego nell'economia legale. Tra gli investimenti individuati dagli inquirenti figurerebbero l'acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.

Denaro contante e preziosi nascosti in un tavolo da biliardo

Le successive perquisizioni e gli accertamenti patrimoniali, effettuati anche con il supporto dello Scico e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante, hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi investigativi. Durante le attività erano state individuate e sequestrate disponibilità finanziarie, immobili e altri beni riconducibili agli indagati. Tra i ritrovamenti più significativi figurano oltre 100 mila euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300 mila euro, nascosti all'interno di un tavolo da biliardo.

Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini e gli esiti degli interrogatori di garanzia sono stati valutati dal gip del Tribunale di Velletri, che ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario e un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, disponendo le nuove misure cautelari.

I reati contestati agli indagati

Le ipotesi di reato, a vario titolo, comprendono l'associazione per delinquere, la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'indebita compensazione di crediti fiscali, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e l'indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Contestata anche la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte nel sistema fraudolento. La presenza dei finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza nel dispositivo operativo conferma il coinvolgimento del territorio cosentino nelle attività esecutive dell'inchiesta, sviluppata su scala nazionale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri.

Resta fermo che le contestazioni sono formulate nella fase delle indagini e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza. Di seguito il video diffuso dalla Guardia di Finanza.