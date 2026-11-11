Allarme bomba in decine di scuole italiane. L'allarme è scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine. La procedura prevede che giubbini e zaini siano lasciati all’interno delle classi. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.

In Calabria al momento risultano colpite diverse città tra cui Cosenza e Corigliano Rossano. A Rende la mail sospetta è stata ricevuta da diversi istituti tra cui anche quello di Quattromiglia. Bisignano in provincia di Cosenza, con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pucciano evacuati. Stesso discorso a Lamezia Terme con quasi tutto l'intero polo scolastico per strada dopo la mail anonima inviata alla posta elettronica della scuola. Anche a Catanzaro, ragazzi e insegnati fuori dalle aule dopo che la campanella ha invitato tutti ad abbandonare i propri posti tra i banchi. C’è anche il liceo Metastasio di Scalea. Il dirigente li ha fatti uscire anticipatamente e li ha riconsegnati alle famiglie. Stesso discorso a Montalto Uffugo, Diamante, Acri e Trebisacce e Roggiano Gravina.

L’allarme bomba nelle scuole, il testo della mail ricevuta dagli istituti

Centinaia le scuole che hanno dato l'allarme ma il numero sta aumentando. Questo il testo ricevuto: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani» c'era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov. «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta».

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