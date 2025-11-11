Come si dice in questi casi: non c’è ancora l’ufficialità, ma la notizia ormai fatica a restare sotto traccia. Come vi avevamo anticipato, a Cosenza la partita del Capodanno si giocava su tre fronti, ma uno solo era il vero obiettivo del sindaco Caruso: Dario Brunori.

E sarà proprio lui, l’uomo delle noci, il mattatore del Capodanno bruzio. Un ritorno a casa per il cantautore cosentino, pronto a regalare al pubblico il live più atteso dell’anno.

Secondo fonti vicine a Palazzo dei Bruzi, l’accordo sarebbe ormai chiuso. Brunori, reduce da un anno d’oro cominciato con Sanremo e proseguito con un tour dai numeri importanti (e in tempi come questi, non è poco), salirà sul palco per salutare il nuovo anno insieme alla sua città. Ma non sarà un Capodanno qualunque. L’artista avrebbe infatti deciso di devolvere il suo cachet a cinque associazioni di beneficenza cosentine, confermando ancora una volta il suo legame profondo con la città e il suo grande cuore.