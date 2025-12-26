Giuseppe Crispo, 22 anni, di Cosenza ma originario di Serra San Bruno (provincia di Vibo Valentia), ha perso la vita nelle prime ore di ieri mattina in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Cosenza Nord. Erano circa le 4 quando il giovane è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo che non gli ha lasciato scampo.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto che Giuseppe stava guidando si è improvvisamente ribaltata. L’impatto è stato violento. Soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile di Cosenza, il 22enne è deceduto poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia Stradale di Rende – Cosenza Nord. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche quella di un possibile colpo di sonno, ma ogni ricostruzione resta affidata agli accertamenti tecnici in corso.

La notizia della morte di Giuseppe Crispo ha suscitato profondo dolore tra Cosenza e Serra San Bruno, dove il giovane era molto conosciuto. I funerali saranno celebrati domani, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 11, nella chiesa di San Vito Martire, in via degli Stadi, a Cosenza. Un ulteriore momento di preghiera è previsto lunedì alle ore 18 nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, dove sarà celebrata una messa in suffragio.