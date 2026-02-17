La collaborazione con Calabria Verde, attiva in maniera continuativa sin dal 2022, si è rivelata determinante per contenere i danni provocati dall’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha interessato la città di Cosenza e l’intero comprensorio urbano.

A sostenerlo è il sindaco Franz Caruso, che rivendica il lavoro di prevenzione e manutenzione messo in campo negli ultimi anni come fattore decisivo nella gestione dell’emergenza legata alle intense precipitazioni.

«L’attività di pulizia degli alvei e degli argini dei nostri corsi d’acqua – afferma il primo cittadino – programmata e realizzata in modo sistematico, nel pieno rispetto della fauna e della flora, ha rappresentato un’azione strategica di prevenzione. Senza questi interventi preventivi, il bilancio delle criticità sarebbe potuto essere ben più grave».

Il riferimento è al piano organico di manutenzione ordinaria delle aree spondali avviato dall’Amministrazione comunale nel 2022 in sinergia con Calabria Verde. All’epoca, lungo i tratti fluviali cittadini, si registravano diffuse situazioni di abbandono: accumuli di detriti, vegetazione incontrollata, ostruzioni che compromettevano il regolare deflusso delle acque e aumentavano il rischio di esondazioni.

Gli interventi hanno riguardato la rimozione di materiali ingombranti, tronchi e sedimenti, oltre alla pulizia selettiva della vegetazione. Operazioni tecniche mirate a ripristinare la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua e a ridurre il rischio di allagamenti nelle aree limitrofe. Un’azione definita costante dall’Amministrazione, che avrebbe contribuito in maniera significativa alla mitigazione del rischio idrogeologico, soprattutto in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità come quelli registrati negli ultimi giorni.

La collaborazione interistituzionale ha coinvolto direttamente il Settore Ambiente del Comune, la Protezione Civile e il servizio Manutenzione, in un lavoro coordinato che ha consentito di pianificare gli interventi secondo criteri di priorità e sicurezza.

Alla luce dei risultati ottenuti e nella consapevolezza che la prevenzione rappresenti la principale strategia per fronteggiare fenomeni meteorologici sempre più estremi, l’Amministrazione comunale ha già formalmente richiesto a Calabria Verde il rinnovo degli interventi di manutenzione ordinaria per le annualità 2026-2027.

«Continueremo a investire sulla prevenzione e sulla cura del territorio – conclude il sindaco Franz Caruso – perché la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. La sinergia istituzionale messa in campo in questi anni si è dimostrata un modello efficace di collaborazione e rappresenta un punto fermo della nostra azione amministrativa per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente urbano».