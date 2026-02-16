Dal pomeriggio piogge in estensione su tutta la regione con il clou tra stanotte e domani mattina. Raffiche di tempesta e mareggiate lungo le coste tirreniche
Le condizioni meteorologiche sulla Calabria si avviano verso un nuovo peggioramento. Nelle prossime ore un ciclone in discesa da nord scivolerà sull’Adriatico portando nuove piogge e temporali su gran parte della regione, con un’intensificazione attesa tra la serata e la mattinata di domani.
I primi fenomeni sono previsti dal pomeriggio sulle aree tirreniche, per poi estendersi rapidamente verso le zone interne e joniche. Il clou del maltempo è indicato tra la notte e le prime ore di domani, con precipitazioni definite abbondanti in un contesto già segnato da settimane di piogge e terreni saturi, fattore che potrebbe aumentare il rischio di disagi.
Alla pioggia si aggiungeranno raffiche di vento molto intense. Già dalla serata sono previste raffiche di tempesta diffuse su tutta la Calabria, con valori stimati fino a 90-100 km/h lungo le coste tirreniche e punte ancora più elevate nelle aree interne e joniche, dove potrebbero raggiungere i 130 km/h. Il quadro sarà accompagnato da mareggiate lungo il Tirreno più esposto, con onde stimate fino a 4-5 metri.
In relazione al peggioramento, la Protezione civile, insieme al Centro funzionale multirischi Arpacal, ha disposto un livello di allerta arancione per le aree tirreniche e interne di Cosentino, Catanzarese e Vibonese, mentre sul resto della regione resterà in vigore l’allerta gialla.
Il nuovo fronte perturbato arriva in un contesto già fragile dal punto di vista idrogeologico, con fiumi ingrossati, versanti instabili e territori provati dalle recenti ondate di maltempo, motivo per cui resta alta l’attenzione nelle aree già colpite.
15:54
Guardia Piemontese, torrente ingrossato: rischio per l’abitato
Il sindaco di Guardia Piemontese ha pubblicato un video sulla sua pagina per documentare la situazione: il torrente è in forte aumento e sta minacciando l’abitato del paese.
14:14
Fuscaldo, situazione adesso: SS18 e torrente Mercaudo sotto pressione
SS18 e il torrente Mercaudo: fango, detriti e smottamenti stanno creando criticità nella zona. Massima prudenza negli spostamenti, attenzione alla segnaletica e evitate di avvicinarvi agli alvei e ai punti già instabili
13:49
SS18, Anas al lavoro ad Acquappesa
Squadre Anas operative sulla SS18, nell’area del Sorpassometro ad Acquappesa, per interventi sulla sede stradale dopo il maltempo. Possibili rallentamenti: prudenza e attenzione alla segnaletica in loco.
13:48
SS18, fango e detriti ad Acquappesa: disagi dopo il ciclone Nils
Fango e detriti sulla SS18 all’altezza di Acquappesa dopo l’ondata di maltempo legata al ciclone Nils. La circolazione può risultare difficoltosa: massima prudenza alla guida, soprattutto con il peggioramento atteso nelle prossime ore.
13:45
San Lorenzo del Vallo – Carnevale rinviato
A seguito dell’allerta meteo ARANCIONE appena diramata dalla Protezione Civile, la sfilata dei carri di Carnevale prevista per oggi è ufficialmente rinviata.
13:42
Piana di Sibari ancora sott’acqua: campi allagati dopo l’alluvione del Crati
Nella zona delle colture della Piana di Sibari l’acqua resta alta: sono allagamenti diffusi legati all’ondata di piena e all’alluvione provocata dal fiume Crati, con effetti pesanti su terreni e attività agricole.
13:42
LATTUGHELLE – AVVISO ALLA COMUNITÀ (Cassano allo Ionio)
È attiva un’unità mobile cucina / campo cucina nei pressi della Chiesa di San Raffaele e delle scuole.
Per i pasti: bisogna recarsi sul posto per il ritiro.
Dove: zona Chiesa San Raffaele / Scuole, Contrada Lattughelle
SERVE AIUTO URGENTE – OCCORRONO:
- Intimo NUOVO per uomo, donna e bambino
- scope, secchi, detersivi, tira-acqua, pezze
13:41
Acquappesa, lavori sul lungomare: corsa alla prevenzione prima del nuovo maltempo
Ad Acquappesa si lavora in queste ore sul lungomare per prevenire ulteriori danni in una zona già duramente colpita dal ciclone Nils. Interventi e verifiche in corso per mettere in sicurezza i punti più fragili, mentre una nuova ondata di maltempo è attesa nelle prossime ore.
12:37
Allerta arancione sulla Calabria, l'elenco delle scuole chiuse
- Acquappesa
- Amantea
- Arena
- Belsito
- Bianchi
- Casali del Manco
- Castrolibero
- Cosenza
- Decollatura
- Fuscaldo
- Gizzeria
- Grimaldi
- Gizzeria
- Joppolo
- Lago
- Lamezia Terme
- Longobardi
- Malito
- Mangone
- Marzi
- Nocera Terinese
- Parenti
- Piane Crati
- Rogliano
- San Fili
- Santo Stefano di Rogliano
- Scigliano
- Vibo Valentia
- Zumpano