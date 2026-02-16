Dal pomeriggio piogge in estensione su tutta la regione con il clou tra stanotte e domani mattina. Raffiche di tempesta e mareggiate lungo le coste tirreniche

Le condizioni meteorologiche sulla Calabria si avviano verso un nuovo peggioramento. Nelle prossime ore un ciclone in discesa da nord scivolerà sull’Adriatico portando nuove piogge e temporali su gran parte della regione, con un’intensificazione attesa tra la serata e la mattinata di domani.

I primi fenomeni sono previsti dal pomeriggio sulle aree tirreniche, per poi estendersi rapidamente verso le zone interne e joniche. Il clou del maltempo è indicato tra la notte e le prime ore di domani, con precipitazioni definite abbondanti in un contesto già segnato da settimane di piogge e terreni saturi, fattore che potrebbe aumentare il rischio di disagi.

Alla pioggia si aggiungeranno raffiche di vento molto intense. Già dalla serata sono previste raffiche di tempesta diffuse su tutta la Calabria, con valori stimati fino a 90-100 km/h lungo le coste tirreniche e punte ancora più elevate nelle aree interne e joniche, dove potrebbero raggiungere i 130 km/h. Il quadro sarà accompagnato da mareggiate lungo il Tirreno più esposto, con onde stimate fino a 4-5 metri.

In relazione al peggioramento, la Protezione civile, insieme al Centro funzionale multirischi Arpacal, ha disposto un livello di allerta arancione per le aree tirreniche e interne di Cosentino, Catanzarese e Vibonese, mentre sul resto della regione resterà in vigore l’allerta gialla.

Il nuovo fronte perturbato arriva in un contesto già fragile dal punto di vista idrogeologico, con fiumi ingrossati, versanti instabili e territori provati dalle recenti ondate di maltempo, motivo per cui resta alta l’attenzione nelle aree già colpite.