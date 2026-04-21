Nel primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, la comunità di Castiglione Cosentino dedica un segno visibile e permanente al Pontefice. Nella rotatoria recentemente inaugurata in località Spina è stata infatti collocata un’immagine del Santo Padre, su iniziativa della Provincia di Cosenza.

A darne notizia è il sindaco Salvatore Magarò, che ha sottolineato il valore simbolico dell’opera: «Ringrazio l'ente per questo significativo dono alla nostra comunità. L'opera reca il messaggio universale “Fratelli tutti”, così da trasformare l'infrastruttura anche in un luogo di accoglienza e di riflessione».

L’intervento trasforma uno snodo viario in uno spazio dal forte significato identitario. «È un modo importante per onorare la memoria del Santo Padre in uno snodo cruciale e che ora diventa pure un punto di riferimento per il nostro territorio», ha aggiunto il primo cittadino.

Il riferimento all’enciclica Fratelli tutti diventa così elemento centrale del progetto, rivolto a chi quotidianamente attraversa quell’area: «Da oggi chiunque attraverserà questo tratto stradale, sarà accolto dall’invito universale del Papa alla fratellanza e alla cura dell’altro. È l’eredità più bella che potesse lasciarci».

Magarò ha poi rivolto un ringraziamento istituzionale ai protagonisti dell’iniziativa: «Un ringrazio speciale va alla presidente Rosaria Succurro; l'opera infatti è stata realizzata nel corso della sua legislatura. Estendo i ringraziamenti al neo presidente Biagio Faragalli ma anche all’ingegnere capo dell'amministrazione provinciale Gianluca Morrone, alla Impresa esecutrice dei lavori Amato e alla Profilsider che ha realizzato l’iconica figura».

Un intervento che unisce memoria e spazio pubblico, trasformando un’infrastruttura funzionale in un luogo carico di significato simbolico per l’intera comunità.