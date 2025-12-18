Quando la solidarietà si trasforma in generosità nascono momenti di coesione capaci di rendere una comunità più forte, unita e autentica in ogni suo tratto. Ed è quello che è successo ieri mattina all’Istituto Comprensivo di Castrolibero: una giornata dedicata all’iniziativa della spesa solidale, un momento dal grande valore umano e sociale che ha coinvolto gli alunni.



Alla presenza dei parroci Don Enzo Gabrieli, per la parrocchia Santa Famiglia, e Don Franco Zumpano, per la parrocchia Santissimo Salvatore, sono stati consegnati i generi alimentari raccolti alle famiglie della comunità di Castrolibero.



Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le famiglie, ai bambini, al personale docente e al personale ATA che hanno partecipato con generosità e cuore, dimostrando come la scuola possa essere un presidio fondamentale di valori, inclusione e attenzione verso il prossimo.



Un ringraziamento speciale è stato poi fatto alla Dirigente Maria Pia Di Andrea, alla maestra Piro e alla professoressa Tripicchio, per la sensibilità, la disponibilità e l’impegno con cui hanno reso possibile l’evento nell’Istituto.



A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stata la consigliera comunale con delega Consigliera Comunale con delega alle Politiche Sociali, Famiglia, Terza Età e Politiche Sociosanitarie, Anna Giulia Mannarino, che ha evidenziato come «la spesa solidale rappresenti un esempio concreto di comunità che si prende cura dei più fragili, partendo dai più piccoli. Educare alla solidarietà significa costruire cittadini più consapevoli e una società più giusta. La collaborazione tra scuola, famiglie, parrocchie e istituzioni è la vera forza di questi progetti».



La consigliera ha inoltre ribadito come «in questo periodo dell’anno, ma non solo, sia fondamentale rafforzare i legami sociali e promuovere iniziative che mettano al centro la dignità delle persone e il valore della condivisione».



In questo tempo di Natale, gesti come questi ricordano che la solidarietà, la fraternità e la vicinanza agli altri sono valori che uniscono e riempiono il cuore. Il Natale nasce proprio qui: nell’ascolto, nell’apertura del cuore e nel prendersi cura gli uni degli altri. La giornata si è infine conclusa con il suggestivo coro di Natale presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Castrolibero, un momento di raccoglimento e gioia che ha suggellato una mattinata intensa e profondamente significativa per tutta la comunità.