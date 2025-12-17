Le luci artistiche accendono Castrolibero e segnano ufficialmente l’inizio delle festività natalizie con una serata partecipata, capace di coinvolgere l’intera comunità in un clima di condivisione ed emozione. Il momento simbolico è stato l’accensione dell’albero di Natale nei pressi della chiesa della Santa Famiglia, nel cuore di Andreotta, dove famiglie e bambini si sono ritrovati per dare il via a un Natale vissuto insieme.

Da lì, la magia si è estesa lungo il percorso fluviale, trasformato in un autentico fiume di luce grazie a installazioni artistiche capaci di accompagnare i visitatori in una passeggiata suggestiva, tra riflessi sull’acqua e atmosfere natalizie. Il parco fluviale è diventato così uno spazio vivo e accogliente, simbolo di una città che investe su bellezza, socialità e decoro urbano.

All’interno del parco è stata allestita anche la natività, luogo di raccoglimento e simbolo profondo della tradizione natalizia, che ha regalato momenti di spiritualità ed emozione, valorizzati da un contesto naturale impreziosito dalle luci.

A completare il quadro scenografico, l’illuminazione dei due ponti di confine con il Comune di Cosenza, veri e propri portali luminosi che segnano l’ingresso e il collegamento tra i territori. Illuminata anche la rotonda nei pressi dell’Istituto Majorana-Valentini, inserita in un più ampio progetto di valorizzazione urbana.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è stata realizzata anche grazie al contributo delle attività produttive locali, che hanno sostenuto lo spirito dell’evento rafforzando il legame tra istituzioni, comunità e tessuto economico.

Come ha sottolineato l’assessora alla Cultura Nicoletta Perrotti: «Abbiamo voluto un Natale che fosse vissuto e attraversato, capace di unire luoghi e persone. L’albero nei pressi della chiesa della Santa Famiglia, le luci lungo il fiume e la natività nel parco raccontano un’idea di comunità che si ritrova e si riconosce».

A chiudere la serata, le parole del sindaco facente funzione Francesco Serra, che ha voluto ringraziare chi ha reso possibile l’evento: «Tutto questo è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra. Ringrazio l’impresa Zicarelli e tutti gli addetti alla manutenzione e al decoro urbano, che hanno lavorato con impegno e professionalità affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi».