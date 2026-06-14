L’ITIS “Enrico Fermi” di Castrovillari sarà interessato da un intervento di adeguamento sismico e funzionale da oltre 10 milioni di euro. L’approvazione del progetto esecutivo viene indicata da Fratelli d’Italia Castrovillari come una delle opere pubbliche più importanti e strategiche degli ultimi anni per la città e per l’intero comprensorio del Pollino.

Un investimento destinato a migliorare la sicurezza dell’edificio, modernizzare le infrastrutture scolastiche e offrire nuove opportunità formative a centinaia di studenti.

Un investimento strategico per la scuola

L’intervento sull’ITIS “Enrico Fermi” nasce da un iter preparatorio avviato nel 2023, finanziato nel 2025 con deliberazione del Consiglio provinciale numero 31 del 28 novembre 2025, e oggi entrato nella fase operativa.

Per Fratelli d’Italia Castrovillari si tratta di un risultato concreto, costruito attraverso un percorso amministrativo e istituzionale fondato su programmazione, competenza e determinazione.

Il progetto riguarda un edificio scolastico centrale per la formazione tecnica del territorio e assume un valore particolarmente rilevante in un’area che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con difficoltà economiche e infrastrutturali.

FdI rivendica il ruolo di Lamensa

Nella nota, Fratelli d’Italia Castrovillari sottolinea il ruolo svolto da Giancarlo Lamensa, prima vicepresidente e poi presidente della Provincia di Cosenza, nel percorso che ha portato all’approvazione dell’intervento.

Secondo il partito, questo traguardo affonda le proprie radici in un lavoro costante, spesso silenzioso ma efficace, che avrebbe consentito di intercettare risorse, programmare interventi strategici e creare le condizioni necessarie per rendere oggi l’opera realizzabile.

Fratelli d’Italia rivendica così una visione politica fondata sulla concretezza e sulla capacità di trasformare gli impegni in risultati tangibili.

«La buona politica programma e lascia opere»

Per il coordinamento cittadino, la vicenda dell’ITIS “Enrico Fermi” dimostra come la buona politica sia quella capace di programmare, costruire e lasciare opere al servizio della collettività, andando oltre la logica dell’annuncio.

L’investimento da oltre 10 milioni di euro viene presentato come una risposta concreta ai bisogni della comunità e come una prospettiva di crescita per le nuove generazioni.

La scuola, in questa lettura, diventa non soltanto un luogo di formazione, ma anche un presidio di sviluppo territoriale, capace di incidere sulla sicurezza, sull’innovazione e sul futuro degli studenti.

Continuità amministrativa e merito istituzionale

Fratelli d’Italia Castrovillari richiama anche il concetto di “filiera della verità istituzionale”. L’obiettivo dichiarato non è alimentare polemiche, ma riconoscere il merito a chi ha lavorato affinché determinati risultati fossero raggiunti.

Dietro ogni opera pubblica, si legge nella nota, esiste un percorso fatto di programmazione, atti amministrativi, interlocuzioni istituzionali e responsabilità politiche.

In questo quadro viene riconosciuto il contributo di più figure istituzionali: il ruolo di Giancarlo Lamensa, il sostegno dell’allora presidente della Provincia Rosaria Succurro, l’azione dell’attuale presidente Biagio Faragalli e il lavoro del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Antonino De Lorenzo, delegato all’edilizia scolastica provinciale.