Il sindaco Giuseppe Aieta ha sottolineato «come queste opportunità siano validissime per aprire nuovi orizzonti, anche per i paesi della Calabria che ne avrebbero necessità».L’incontro è stato moderato dal giornalista Pasquale Guaglianone, grande esperto, conoscitore della realtà delle due Americhe.

La donna, nella politica italiana ed internazionale. Questo il tema di una serie di conferenze che l’USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) di Buenos Aires ha iniziato lo scorso 30 Aprile, a Cetraro, in Calabria e che proseguiranno in altre città italiane e in America Latina successivamente.

Una parità non ancora raggiunta

Il segretario generale dell’USEI e cofondatore del partito, insieme a Eugenio Sangregorio (già deputato al parlamento italiano, eletto tra gli italiani all’estero, in Argentina) Avv.Vincenzo Carrozzino che da circa venti anni fa la sponda tra l’America del Sud e la Calabria, ha commentato nel corso di questo primo appuntamento: «Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la presenza delle donne nei governi e nelle amministrazioni locali è ancora significativamente inferiore rispetto a quella maschile. Questo squilibrio non è solo un problema di equità, ma incide direttamente sulla qualità dei processi decisionali. L’Usei, da anni è sempre attento a questa tematica».

Gli interventi

Da Buenos Aires hanno partecipato a questo appuntamento calabrese anche la Vice Console Onorario di Tres de Febrero, zona ovest di Buenos Aires, Dr.ssa Marisa Costantino, che ha fatto cenno anche alle nuove norme per ottenere la cittadinanza italiana, e l’avv. Veronica Jesu, di origine calabrese arrivata anche lei a Cetraro da Buenos Aires in missione commerciale per favorire interscambi dopo essere stata a Rimini, in Abruzzo e Molise per vari appuntamenti che riguardano gli cambi commerciali e le opportunità tra questi due paesi, Italia e Argentina, soprattutto, vista la presenza di milioni di emigrati italiani che hanno varcato l’oceano nel secolo scorso ed i propri discendenti che rappresentano più della metà della popolazione argentina.

Intervenuta anche l’avv. Daniela Valente calabrese che ha posto l’accento sul ruolo nuovo che alla donna spetta, di una partecipazione più attiva nella società e nelle massime cariche politico-amministrative così come anche nella imprenditoria e in altri settori della società

Il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, ha sottolineato «come queste opportunità siano validissime per aprire nuovi orizzonti, anche per i paesi della Calabria che ne avrebbero necessità».

L’esperienza di Guaglianone

L’incontro di Cetraro è stato moderato dal giornalista Pasquale Guaglianone, grande esperto, conoscitore della realtà delle due Americhe. Specialmente a Buenos Aires dove lavora (anche per otto anni già corrispondente della RAI, per RAI Italia). La sua esperienza d’America del sud è servita a comprendere meglio la grande opportunità che può rappresentare quel continente.