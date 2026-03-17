L'ennesimo ciclone sta sferzando l'intera Regione. Dalla serata di domenica violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento stanno interessando le aree Joniche della Calabria e le relative aree interne con conseguenti allagamenti e frane.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a sferzare la Regione: lo spostamento del ciclone Jolina verso est causerà la discesa di aria fredda da Nord apportando anche un generale calo delle temperature.

Già dalla serata odierna è prevista il ritorno della neve sui monti: secondo gli ultimi aggiornamenti la neve inizierà a cadere a partire dai 1300 m sulle aree di Sila e Pollino, ma nella giornata di domani la quota neve crollerà fino ai 900 m con possibili imbiancate anche nei villaggi principali di Sila, Pollino e in Aspromonte.

Le quote più basse invece continueranno ad essere interessate dalle piogge anche se, rispetto a questi ultimi 2 giorni, saranno meno intense e soprattutto più intermittenti.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha declassato l'allerta meteo da livello arancione a giallo sull'intera Calabria.