L'Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio propone il massimo riconoscimento alla memoria a una donna che, tra istituzioni e volontariato, ha trasformato la sua sofferenza in un dono straordinario per l'intera comunità

A pochi giorni dalla prematura scomparsa di Filena Alfano, la città di Cassano All’Ionio si stringe intorno al suo ricordo attraverso un atto formale di profonda gratitudine. La Presidente del Consiglio Comunale, Sofia Maimone, ha annunciato ufficialmente la proposta di conferimento della Civica Benemerenza alla memoria, un’iniziativa che ha ricevuto l’immediato e convinto sostegno del Sindaco Gianpaolo Iacobini, della Giunta e dell’intera maggioranza.

Nonostante la lunga battaglia contro una terribile malattia, affrontata con una dignità fuori dal comune, Filena non ha mai smesso di lottare per la sua terra. Il suo impegno si è snodato lungo due binari paralleli e complementari attraverso l’impegno Istituzionale come Consigliere Comunale, ruolo con cui è stata promotrice instancabile di progetti per il bene comune, con un amore viscerale per la realtà di Sibari. Ma Filena si è distinta anche nel Volontariato. Già Presidente del Movimento per la Vita e volontaria della Croce Rossa Italiana di Castrovillari, ha lavorato fianco a fianco con il padre Domenico nell’Associazione “Stefania Fortino” per valorizzare lo storico Presepe Vivente di Sibari.

«Filena rappresenta un esempio autentico di valori, responsabilità ed umanità - ha dichiarato Sofia Maimone nella nota ufficiale -, il suo costante impegno e il sostegno alle persone in difficoltà sono stati il tratto distintivo della sua vicenda umana fino all'ultimo respiro. Con questo atto, intendiamo ringraziarla formalmente per l'esemplare affezione dimostrata verso la nostra città". La Civica Benemerenza a Filena Alfano sarà il simbolo di un’eredità morale che la comunità di Cassano è chiamata a emulare e custodire.