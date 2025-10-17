Gli utenti potranno recarsi direttamente al cimitero e dalla prossima settimana anche al piano terra di Palazzo dei Bruzi, per la voltura è necessario presentare la vecchia bolletta

Il settore 6 Manutenzione, cimiteri e Protezione civile del Comune di Cosenza, informa la cittadinanza che lo sportello per il pagamento del canone delle luci votive e il servizio di voltura dei contratti delle stesse è attivo presso gli uffici del cimitero di Cosenza a Colle Mussano, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:00, e sabato e domenica, dalle 8:30 alle 13:00.

Attesa, però, la notevole affluenza della utenza, il Comune, in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, ha provveduto ad allestire un ulteriore punto di accoglienza presso i locali posti al piano terra del Palazzo municipale in piazza dei Bruzi, che entrerà in funzione già dalla prossima settimana. Si ricorda che, effettuare la voltura, è necessario presentare la vecchia bolletta di utenza oppure il contratto della luce.