La perturbazione legata al ciclone insiste sulla regione: piogge diffuse, vento forte e Ionio agitato. Instabilità attesa fino a mercoledì con nuovo calo termico

La Calabria resta sotto pressione per una nuova fase di maltempo che non accenna a mollare la presa. La perturbazione che nelle ultime ore si sta abbattendo sul Sud Italia proseguirà ancora per diversi giorni con piogge e vento, mentre la Protezione civile regionale aggiorna il quadro delle allerte e delle criticità previste sul territorio.

Allerta meteo: arancione oggi, domani differenziata per zone

La Protezione civile della Calabria ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Fino alla mezzanotte di oggi rimane in vigore l’allerta arancione su tutta la regione. Per la giornata di domani, 17 marzo, l’avviso prevede ancora allerta arancione in gran parte della Calabria, con allerta gialla nelle zone 1-2-3, corrispondenti a Cosentino tirrenico, Catanzarese tirrenico e Vibonese.

Ciclone Jolina e quadro Arpacal: piogge diffuse e temporali

Secondo Arpacal, attraverso il Centro Regionale Funzionale Multirischi, il persistere del maltempo è legato allo spostamento verso lo Ionio meridionale di un vortice ciclonico che continua a interessare la regione. Il ciclone Jolina, viene indicato, resterà sulla Calabria «per più giorni» con precipitazioni abbondanti.

Le previsioni fino a mercoledì: vento, mare e calo termico

Nelle prossime ore e nella giornata di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere temporalesco, con intensità maggiore lungo il versante ionico e nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Sul resto della regione i fenomeni potranno presentarsi più isolati, ma comunque di intensità moderata. Le cumulazioni di pioggia potrebbero raggiungere valori elevati nelle aree più esposte, soprattutto lungo i settori ionici centro-meridionali.

Sono inoltre previsti venti orientali forti, con raffiche che potrebbero localmente superare i 90 km/h lungo le coste tirreniche meridionali. Il mare Ionio è indicato agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Atteso anche un calo delle temperature, con possibilità di nevicate sui rilievi della Sila e sulle principali aree montane a partire dalle quote medio-alte.

Nel live l’elenco delle scuole chiuse.