Le bancarelle danneggiate dal maltempo. La stazione di servizio Eni di viale Mancini e “Totò pizza” offrono un supporto gratuito agli ambulanti arrivati da Sicilia, Campania e Puglia

Quando il maltempo si abbatte su una fiera, il danno non è solo materiale. Dietro ogni bancarella ci sono viaggi, notti in strada, merce da salvare, incassi che saltano, famiglie che aspettano. A Cosenza, dopo l’ondata di maltempo che ha distrutto diverse bancarelle della Fiera di San Giuseppe, è arrivato anche un segnale diverso: quello di una solidarietà immediata, concreta, senza clamore.

A metterla in moto sono stati i titolari della stazione di servizio Eni di viale Mancini, Leonardo Trotta e Stefania Petrone, insieme alla pizzeria “Totò pizza” di Antonio Trinni. Una mano tesa, offerta gratuitamente, per sostenere e incoraggiare gli espositori in difficoltà, molti dei quali arrivati da lontano: Sicilia, Campania e Puglia.

È una di quelle storie che, in mezzo alla rabbia per ciò che è andato perso, restituisce un po’ di equilibrio. Perché quando tutto si ferma all’improvviso e la fiera si trasforma in un terreno da ripulire e rimettere in ordine, anche un gesto semplice può diventare decisivo: ti fa capire che non sei solo, che qualcuno vede la fatica e prova a alleggerirla.