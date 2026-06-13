La Giunta Caruso approva il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell'area a ridosso del cimitero cittadino. Le risorse erano disponibili dal 2016 ma l'iter era rimasto bloccato

Dopo anni di attese e procedure rimaste ferme, arriva una svolta per la messa in sicurezza di Colle Mussano. La Giunta comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di mitigazione del rischio frane e consolidamento dell'area, per un importo complessivo di 2 milioni di euro.

Si tratta di un'opera particolarmente attesa, destinata a intervenire su una delle criticità idrogeologiche più note della città. I problemi risalgono infatti alle violente ondate di maltempo che tra il 2009 e il 2010 provocarono importanti movimenti franosi lungo il costone che sovrasta il cimitero cittadino, interessando anche alcune cappelle presenti all'interno del complesso.

L'aspetto più significativo dell'operazione riguarda il recupero delle risorse economiche. Il finanziamento era infatti disponibile da anni, ma il relativo iter amministrativo risultava sostanzialmente fermo dal 2016, con il concreto rischio che le somme venissero revocate o non più utilizzate.

L'approvazione del progetto esecutivo consente ora di compiere un passaggio decisivo verso l'apertura del cantiere. Gli interventi previsti riguardano opere di consolidamento del versante e di regimazione delle acque, con l'obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza dell'area.

«Abbiamo lavorato con determinazione per recuperare un finanziamento che rischiava di essere definitivamente perso» ha dichiarato il sindaco Franz Caruso. «Restituiamo alla città una risposta attesa da oltre quindici anni. La messa in sicurezza di Colle Mussano consentirà di affrontare in maniera definitiva una situazione di dissesto che ha creato notevoli preoccupazioni ai cittadini e che interessa anche un luogo particolarmente significativo come il cimitero cittadino».

Con l'approvazione del progetto esecutivo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'iter amministrativo entra ora nella fase conclusiva che dovrà portare all'avvio dei lavori, chiudendo una vicenda che si trascina da oltre un decennio e che rappresenta uno degli interventi più rilevanti sul fronte della difesa del suolo nel territorio comunale.