Le elezioni di gennaio definiscono il nuovo assetto dell’Ordine e le linee della gestione fondata su unità e partecipazione

Domenico Pisano è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Castrovillari. L’elezione è arrivata al termine della consultazione svoltasi il 15 e 16 gennaio, con voto espresso da remoto dagli iscritti all’Albo. La lista guidata da Pisano ha ottenuto 254 voti, superando l’altra compagine in campo, ferma a 157 preferenze. Un risultato che ha portato alla proclamazione del nuovo Consiglio dell’Ordine, chiamato ora a tradurre in azione le linee indicate in campagna elettorale.

Accanto al presidente sono stati eletti consiglieri Fernando Milito, Genny Sciarrotta, Luigi Forciniti, Maria Carmela Di Minco, Ernesto Lamensa, Francesco Gallo, Daniela Xausa e Orazio Attanasio. Definito anche il Collegio dei revisori. Teresa Straface è stata eletta presidente, con Maxmilian Alberti e Giorgio Graziano come componenti effettivi. Filomena Gialdino ed Emanuele Piroli svolgeranno il ruolo di supplenti. Per il Comitato pari opportunità è stata proclamata eletta Marianna Fioravante.

La nuova gestione si fonda sul principio del primus inter pares. Chi guida l’Ordine riconosce la pari dignità di ogni iscritto e intende condividere le decisioni attraverso il confronto continuo. Tra gli obiettivi annunciati figura il rafforzamento dell’unità territoriale. È prevista l’istituzione di un Tavolo permanente di coordinamento per uniformare prassi e servizi, superando le differenze tra le diverse aree. A questo si affianca un protocollo di omogeneità per rendere coerenti consulenze, formazione e organizzazione interna.

L’Ordine punta inoltre a una presenza più diffusa sul territorio, con incontri itineranti e seggi distaccati per favorire la partecipazione degli iscritti. Un capitolo centrale riguarda la dignità professionale. L’intento è restituire centralità al ruolo del commercialista, valorizzandone la funzione di consulenza e supporto alle decisioni. Le commissioni operative saranno chiamate a produrre pareri e documenti pratici utili al lavoro quotidiano.

Comunicazione, rapporti istituzionali e formazione completano il quadro, insieme alla tutela della professione e al contrasto all’esercizio irregolare. Particolare attenzione è riservata ai giovani: tutoraggio, accompagnamento all’avvio dell’attività, collaborazione con scuole e università e partecipazione attiva alla vita dell’Ordine sono gli strumenti indicati per costruire una categoria più coesa e consapevole. Trasparenza e accessibilità rappresentano infine un impegno dichiarato, con pubblicazione degli atti, rendicontazione periodica e informazione costante sui rapporti con enti e amministrazioni.