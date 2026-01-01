Grande partecipazione al concertone di Capodanno 2026: una piazza piena e ordinata per un evento che ha unito musica, spazio pubblico e comunità
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Tonio Carnevale
In Piazza Giovanni Paolo II, la storica Piazza Salotto di Corigliano-Rossano, sono state le persone a fare la differenza. Diecimila presenze reali, fisiche, sotto le stelle, hanno decretato il successo del concertone di Capodanno 2026 con i Negramaro.
Il concerto dei Negramaro ha accompagnato il passaggio al nuovo anno, ma ha anche rappresentato una prova organizzativa e sociale. L’evento si è svolto in un clima ordinato e partecipato, dimostrando che è possibile costruire momenti di festa collettiva senza affidarsi esclusivamente a dispositivi o mediazioni digitali. La centralità è rimasta nello stare insieme, nell’ascolto della musica e nella condivisione del tempo.
Corigliano Rossano ha mostrato di saper ospitare un evento di grande richiamo mantenendo il rapporto con il luogo che lo accoglie. Piazza Giovanni Paolo II non è stata una semplice scenografia, ma uno spazio vissuto, capace di reggere l’impatto numerico e di restare riconoscibile nella sua funzione di luogo d’incontro.