Grande partecipazione al concertone di Capodanno 2026: una piazza piena e ordinata per un evento che ha unito musica, spazio pubblico e comunità

In Piazza Giovanni Paolo II, la storica Piazza Salotto di Corigliano-Rossano, sono state le persone a fare la differenza. Diecimila presenze reali, fisiche, sotto le stelle, hanno decretato il successo del concertone di Capodanno 2026 con i Negramaro.

Il concerto dei Negramaro ha accompagnato il passaggio al nuovo anno, ma ha anche rappresentato una prova organizzativa e sociale. L’evento si è svolto in un clima ordinato e partecipato, dimostrando che è possibile costruire momenti di festa collettiva senza affidarsi esclusivamente a dispositivi o mediazioni digitali. La centralità è rimasta nello stare insieme, nell’ascolto della musica e nella condivisione del tempo.

Tonio Carnevale

Corigliano Rossano ha mostrato di saper ospitare un evento di grande richiamo mantenendo il rapporto con il luogo che lo accoglie. Piazza Giovanni Paolo II non è stata una semplice scenografia, ma uno spazio vissuto, capace di reggere l’impatto numerico e di restare riconoscibile nella sua funzione di luogo d’incontro.