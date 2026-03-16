Consegna sul lungomare di Schiavonea e incontro con gli studenti all’IIS “Luigi Palma”: sport, benessere e percorsi urbani premiati da ANCI e FIDAL

Corigliano-Rossano celebra la Bandiera Azzurra 2025 con una due giorni dedicata a sport e benessere, impreziosita dalla presenza di Maurizio Damilano, campione olimpico di marcia (Mosca 1980) e rappresentante FIDAL. Il riconoscimento, promosso da ANCI e FIDAL, valorizza i percorsi urbani pensati per la pratica sportiva e la mobilità attiva.

Nella mattinata di domenica 15 marzo, Damilano è stato accolto sul lungomare di Schiavonea, in via Cristoforo Colombo, dal sindaco Flavio Stasi, dal vicesindaco e assessore all’Istruzione Giovanni Pistoia e dall’assessore allo Sport Costantino Argentino per la consegna ufficiale della Bandiera Azzurra. Proprio in quel tratto, nei giorni scorsi, è stato installato il tabellone che segnala partenza e arrivo del percorso cittadino selezionato tra quelli premiati a livello nazionale, insieme ad altri nove Comuni italiani. La presenza del campione ha richiamato cittadini e curiosi, trasformando l’appuntamento in un momento di partecipazione e condivisione.

La giornata di lunedì 16 marzo è stata invece dedicata alla scuola. Con la collaborazione dell’IIS “Luigi Palma” – ITI ITG “Green Falcone Borsellino”, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro nell’auditorium con gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo e delle altre classi dell’istituto. Damilano ha riconsegnato simbolicamente la Bandiera Azzurra alla città davanti ai ragazzi, soffermandosi sui valori dello sport, sulla disciplina e sul ruolo dell’attività fisica nella crescita, rispondendo alle domande degli studenti.

«Lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo e formativo», ha dichiarato il vicesindaco Giovanni Pistoia, sottolineando il valore dell’incontro con un campione olimpico come esempio concreto di impegno e determinazione. Per l’assessore allo Sport Costantino Argentino, la Bandiera Azzurra è «motivo di grande soddisfazione» perché premia il lavoro fatto per valorizzare spazi urbani dedicati allo sport e alla mobilità attiva, con il lungomare che diventa sempre più un luogo simbolo del benessere.

Parole di apprezzamento anche da Maurizio Damilano: «Corigliano-Rossano ha ottenuto per la seconda volta la Bandiera Azzurra, un risultato che testimonia attenzione, programmazione e sensibilità verso la promozione di stili di vita sani». Il sindaco Flavio Stasi ha definito il riconoscimento un motivo di orgoglio perché «premia un percorso di valorizzazione del lungomare e degli spazi urbani dedicati allo sport ed al benessere», ribadendo la visione di una città più attenta alla qualità della vita e alla mobilità attiva.

La due giorni si chiude così con un messaggio netto: lo sport come leva di crescita, educazione e coesione per l’intera comunità.