Lunedì 18 maggio alla Cittadella dei Ragazzi saranno illustrate modalità, requisiti e opportunità per i contribuenti

La definizione agevolata delle entrate comunali sarà al centro di un incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano per illustrare a cittadini, imprese e professionisti le opportunità previste dal nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale.

L’appuntamento è fissato per lunedì 18 maggio 2026, alle 15.30, nella sala convegni della Cittadella dei Ragazzi, in via Bruno Buozzi. L’obiettivo è fornire informazioni chiare su contenuti, modalità operative, requisiti di accesso, termini e benefici della procedura pensata per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell’Ente.

Definizione agevolata, il regolamento approvato dal Consiglio comunale

Il regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 6 del 20 marzo 2026. La misura punta a offrire ai contribuenti la possibilità di sanare determinate posizioni debitorie usufruendo dei benefici previsti dalla disciplina comunale.

L’incontro pubblico servirà a spiegare nel dettaglio come aderire alla procedura, quali sono le condizioni richieste, quali scadenze devono essere rispettate e quali vantaggi possono ottenere i cittadini che intendono regolarizzare la propria posizione.

Sarà anche l’occasione per rispondere ai quesiti dei partecipanti e fornire chiarimenti operativi e interpretativi sulla disciplina approvata dal Consiglio comunale.

I partecipanti all’incontro alla Cittadella dei Ragazzi

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Flavio Stasi, la presidente del Consiglio comunale Rosellina Madeo, l’assessore ai Tributi Francesco Madeo, l’assessore al Bilancio Mauro Mitidieri, il presidente della Commissione Bilancio Cesare Sapia, il dirigente del settore Tributi Danilo Fragale e il responsabile del servizio Tributi Silvio Campana.

Saranno presenti anche Saverio Morello per la So.g.e.t. s.p.a. e Domenico Pisano, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Castrovillari.

L’evento vedrà inoltre il coinvolgimento dell’Ordine dei commercialisti, dei Caf attivi sul territorio e delle principali associazioni di categoria, così da costruire un momento di confronto rivolto non solo ai cittadini, ma anche a professionisti e imprese.

Stasi: «Respiro e solidarietà fiscale per la comunità»

Il sindaco Flavio Stasi sottolinea il valore sociale della misura, soprattutto in una fase economica segnata da difficoltà e incertezze.

«Sulla definizione agevolata l’Amministrazione comunale ha lavorato a fondo», dichiara il primo cittadino, «consentendo alla comunità di accedere ad una procedura che prova ad intercettare il bisogno, da parte dei cittadini, di respiro e solidarietà fiscale, in un momento economico già delicato e reso ancor più incerto dalle conseguenze dei conflitti bellici».

Stasi evidenzia anche la portata economica potenziale dell’intervento: «Siamo riusciti a dare copertura potenziale a circa 17 milioni di sanzioni ed interessi di cui le nostre famiglie potrebbero essere sgravate, ma per farlo c’è bisogno sempre della massima informazione e per questa ragione abbiamo inteso organizzare un incontro pubblico di divulgazione e supporto ai contribuenti».