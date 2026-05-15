Il giovane era da tempo in cura per problemi cardiaci. La sua morte lascia nello sconforto compagni di scuola, insegnanti, amici e l’intera comunità della Riviera dei Cedri, che da ieri si erano riuniti in preghiera sperando in un miracolo, che purtroppo non è arrivato

Non ce l’ha fatta il ragazzino di Diamante che nella mattinata di ieri era stato colpito da un grave malore cardiaco mentre si trovava a scuola insieme ai suoi compagni. Il giovane si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza, dov’era stato trasferito dopo le prime cure ricevute nell’ospedale Iannelli di Cetraro.

Dolore e sgomento

La situazione era apparsa fin da subito estremamente critica. Dopo il malore e il conseguente arresto cardiaco, riconducibile a un infarto, il giovane era stato soccorso sul posto e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Cetraro, dove i medici erano riusciti a stabilizzarlo. Vista la gravità del quadro clinico, era stato poi disposto il trasferimento all’ospedale di Cosenza.

Durante il viaggio, però, il giovane paziente sarebbe stato colpito da un altro arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo e, in un primo momento, sembrava che le sue condizioni si fossero stabilizzate. Nel tardo pomeriggio, invece, è arrivata la tragica notizia del decesso.

Un ragazzino dolce e solare

Il ragazzo frequentava la terza media dell’istituto comprensivo “Nuccio Ordine” di Diamante e da tempo soffriva di alcune patologie cardiache, che di recente lo avevano costretto a sottoporsi a un delicato intervento. Tuttavia, le sue condizioni di salute sembravano in miglioramento e pare non avesse ricevuto particolari limitazioni da parte dei medici. Un anno fa aveva anche perso il suo papà.

La sua morte lascia nello sconforto compagni di scuola, insegnanti, amici e l’intera comunità della Riviera dei Cedri, che da ieri si erano riuniti in preghiera sperando in un miracolo, che purtroppo non è arrivato.