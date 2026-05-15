La vittima, già nota alle forze dell’ordine, sarebbe stata raggiunta da almeno quattro colpi. Indaga la Squadra Mobile
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Almeno quattro colpi di pistola hanno ferito un uomo, L. A., alla coscia nella serata di oggi a Cosenza. La vittima, già nota alle forze dell’ordine e residente nella zona di via Popilia – ultimo lotto, dopo essere stata raggiunta dai proiettili si è recata autonomamente in ospedale per ricevere le cure del caso.
L’agguato, secondo quanto si apprende, è avvenuto in serata e lontano dalla struttura sanitaria bruzia. Sul posto e in ospedale sono scattati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire all’autore degli spari.
Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, che sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riscontri utili. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio. Informato il pm di turno della Procura di Cosenza.