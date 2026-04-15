Sarà Corigliano-Rossano a ospitare, il prossimo 10 maggio, la fase regionale del Campionato Nazionale di Arti Sceniche e Performative, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo dello spettacolo e della performance. La manifestazione si svolgerà ai GG Studios, in località Oliveto Longo, nell’area urbana di Rossano, e porterà in città artisti provenienti da tutta la Calabria.

L’evento si annuncia come una grande vetrina del talento regionale, capace di mettere insieme discipline diverse e percorsi artistici differenti in una giornata che sarà insieme competizione e spettacolo. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni fino a esaurimento posti, in una cornice pensata per valorizzare la creatività e la preparazione dei performer in gara.

Dalla danza al canto, in gara artisti da tutta la Calabria

La fase regionale vedrà protagonisti performer impegnati in più categorie, livelli e discipline. Sul palco si alterneranno esibizioni di danza, recitazione, canto, arti circensi e acrobatiche, musica e Performer Completo, in un programma che punta a restituire tutta la ricchezza del panorama artistico calabrese.

La manifestazione si presenta dunque come una vera festa del talento, capace di riunire scuole, interpreti e realtà performative provenienti da diversi territori della regione. Il format consente infatti di mettere a confronto esperienze differenti, valorizzando sia i percorsi individuali sia il lavoro costruito all’interno delle realtà formative.

Garrison Rochelle e Alberto Mosca in giuria

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da due nomi noti del panorama artistico e televisivo: il ballerino e coreografo Garrison Rochelle e l’attore Alberto Mosca. Sarà a loro che spetterà il compito di selezionare i migliori artisti destinati a proseguire il percorso verso la fase nazionale.

La loro presenza aggiunge ulteriore prestigio a una tappa che, per la Calabria, rappresenta non solo un passaggio tecnico della competizione, ma anche un momento importante di visibilità e confronto con professionisti riconosciuti del settore.

In palio la finale nazionale di Roma

Per i vincitori di ciascuna categoria, e per altri performer ritenuti particolarmente meritevoli, la fase regionale del 10 maggio rappresenterà il lasciapassare per la finale nazionale in programma a luglio a Roma, presso il Pass Village.

Da lì si apriranno ulteriori opportunità di rilievo, tra cui la partecipazione al programma televisivo Rai “Performer Cup TV”. Un traguardo importante per chi punta a trasformare il proprio talento in un percorso artistico sempre più strutturato e riconoscibile.

La Calabria già protagonista nelle passate edizioni

Il movimento calabrese ha già saputo ritagliarsi uno spazio significativo nelle precedenti edizioni del format televisivo. Nel testo si ricorda, infatti, la vittoria della squadra “Resto d’Italia”, capitanata da Giuseppe Pallone, attore di Corigliano-Rossano, e la partecipazione dell’intera squadra regionale nell’edizione dello scorso anno.

Un precedente che rafforza l’attesa attorno alla tappa del 10 maggio e alimenta l’ambizione di costruire una rappresentanza calabrese ancora più competitiva nelle prossime fasi del campionato.

FIPASS Calabria: «Scoprire nuovi talenti e scuole d’eccellenza»

A sottolineare il valore della manifestazione è il consigliere regionale FIPASS Calabria, Mariarosaria Alessandra Bianco, che lega l’appuntamento non solo alla selezione dei migliori performer, ma anche alla crescita del movimento artistico regionale.

«Con la fase regionale del 10 maggio – dichiara il consigliere regionale Fipass della Calabria Mariarosaria Alessandra Bianco – ci auguriamo di scoprire nuovi talenti e scuole d’eccellenza, con l’obiettivo di costruire, nelle prossime edizioni, una squadra regionale sempre più competitiva e ambire alla maglia della Nazionale dei Performer».