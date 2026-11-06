Il comandante interregionale «Culqualber» ha visitato il Reparto territoriale, i presidi di Rossano, il Nucleo Forestale e la Sezione Radiomobile

Il comandante interregionale dei Carabinieri «Culqualber», generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, ha visitato il 6 novembre 2026 il Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. Nel confronto con i militari ha richiamato il ruolo delle Stazioni e l’importanza del dialogo e dell’ascolto delle comunità, accanto alle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Ad accoglierlo è stato il comandante del Reparto territoriale, tenente colonnello Emanuele Meleleo. La visita ha coinvolto il personale della sede, i comandanti di Stazione e i militari dei Nuclei Forestale di Corigliano e Rossano.

L’incontro con i militari e l’Associazione nazionale Carabinieri

Domizi ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal personale, sottolineando il senso del dovere, la dedizione e la professionalità dimostrati nelle attività istituzionali. Nel suo intervento ha posto l’accento sulla vicinanza ai cittadini come parte del servizio quotidiano dell’Arma.

Il generale ha incontrato anche i rappresentanti dell’Associazione nazionale Carabinieri, richiamando la continuità dei valori tra il personale in servizio e quello in congedo.

Le tappe nelle Stazioni di Rossano e alla Sezione Radiomobile

Dopo un momento di sintesi con gli ufficiali e i comandanti di Stazione, il comandante interregionale ha proseguito la visita al Nucleo Forestale Carabinieri di Rossano, alle Stazioni di Rossano Centro e Rossano e alla Sezione Radiomobile.

In ciascun presidio ha incontrato i comandanti e il personale. Domizi ha ribadito il ruolo delle Stazioni come punti di riferimento per i cittadini e presidi di legalità sul territorio.