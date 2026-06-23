Nuova emergenza idrica a Corigliano Rossano per un guasto di competenza SoRiCal che perdura dalla giornata di ieri. La criticità riguarda la condotta Macrocioli e sta causando la totale mancanza d’acqua in gran parte dello Scalo di Rossano e in diverse contrade servite dalla stessa linea.

Il Comune parla di una situazione «disastrosa e insostenibile» e ha attivato il servizio autobotte comunale per ridurre i disagi alla popolazione.

Guasto sulla condotta Macrocioli, disagi allo Scalo di Rossano

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, nella giornata di ieri SoRiCal, la società regionale che gestisce le risorse idriche, aveva informato gli uffici comunali della presenza di alcuni guasti elettrici che avevano interrotto l’adduzione idrica al serbatoio comunale Matassa, da cui dipende gran parte dello Scalo di Rossano.

Inizialmente il problema avrebbe dovuto richiedere poche ore di lavoro. Per questo, come da prassi, il Comune aveva avvisato la cittadinanza in attesa del ripristino del servizio.

Durante la notte, però, gli addetti di SoRiCal hanno ricontattato il settore comunale Reti e Manutenzione, comunicando la presenza di una perdita importante sulla condotta Macrocioli, con riparazione prevista nelle prime ore della mattinata.

Acqua assente da ore tra Matassa e le contrade

Il guasto, perdurante da ieri, ha determinato la mancanza totale di acqua al serbatoio comunale Matassa, che serve gran parte dello Scalo di Rossano. Disagi anche nelle contrade attraversate dalla condotta Macrocioli, tra cui Toscano, Zolfara, Amica, Fossa e altre zone del territorio.

L’Amministrazione comunale sottolinea da tempo la gravità della situazione della condotta regionale, definita «semplicemente vergognosa» e soggetta, secondo il Comune, a una media di un guasto a settimana.

Una circostanza ritenuta inaccettabile, soprattutto perché si tratta di una condotta adduttrice che serve decine di migliaia di persone.

Stasi valuta un nuovo esposto

Il sindaco Flavio Stasi ha già più volte proposto esposti alle autorità competenti per interruzione di pubblico servizio in relazione alle criticità della rete regionale.

Nella nota del Comune viene contestata anche la capacità di risoluzione dei guasti da parte di SoRiCal, ritenuta insufficiente rispetto all’impatto che le interruzioni provocano su interi quadranti del territorio.

L’Amministrazione richiama, come termine di confronto, un guasto avvenuto domenica 21 giugno negli impianti di Santa Lucia, che aveva disalimentato parte dello Scalo di Corigliano e Schiavonea. In quel caso, secondo il Comune, gli addetti del settore Reti e Manutenzione, seguiti direttamente dal sindaco, sarebbero intervenuti tempestivamente riparando il guasto e ripristinando l’erogazione in poche ore.

Il Comune critica l’ipotesi di affidare l’intera rete a Sorical

La vicenda riaccende anche il confronto sulla gestione del servizio idrico. L’Amministrazione comunale ricorda con «enorme preoccupazione» che l’Autorità Idrica Regionale intende consegnare a SoRiCal l’intera rete idrica comunale.

Secondo il Comune, la società regionale avrebbe già dimostrato difficoltà nella gestione di tre condotte adduttrici e due impianti di adduzione. Da qui la preoccupazione rispetto a un eventuale affidamento dell’intera rete comunale, composta da decine di impianti e centinaia di chilometri di condotte.

Attivato il servizio autobotte

Per la mattinata, il Comune ha attivato il servizio autobotte comunale, che può essere richiesto al numero verde 800 221 116.

Qualora l’interruzione del servizio SoRiCal dovesse proseguire oltre la mattinata, l’ente comunale annuncia l’intenzione di promuovere un ulteriore esposto alle autorità competenti.