Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per la scomparsa dello storico artigiano, partito da Corigliano e affermatosi a Roma

La città di Corigliano-Rossano si stringe attorno alla famiglia di Piero Migliacci, storico e apprezzato barbiere che ha trasformato il proprio mestiere in un’arte coltivata con passione per tutta la vita. Il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordandone il percorso umano e professionale, segnato da talento, dedizione e da un legame mai spezzato con la sua terra d’origine.

Partito da Corigliano in giovane età, Piero Migliacci ha costruito la propria vita a Roma, dove oltre settant’anni fa acquistò la prestigiosa “Barberia Peppino”, attività che nel tempo è diventata un punto di riferimento e che in seguito ha affidato al figlio Alessandro. Proprio Alessandro ha poi proseguito e ampliato quella tradizione di famiglia, arrivando ad aprire altre cinque barberie nella Capitale.

Ma, nonostante la lunga vita lontano dalla Calabria, il suo cuore è rimasto sempre legato a Schiavonea e a Corigliano. Ogni volta che ne aveva la possibilità, tornava nei luoghi delle sue radici, custodendo ricordi profondi e mai sbiaditi. È questo uno degli aspetti che più emergono nel ricordo affidato alla nota istituzionale: il successo professionale costruito altrove non ha mai cancellato il senso di appartenenza alla comunità da cui era partito.

Nel messaggio di cordoglio, l’Amministrazione comunale sottolinea proprio il valore di una figura che ha saputo portare avanti il mestiere di barbiere con arte e passione, trasformandolo in una vera identità di vita. Un lavoro svolto con dedizione e riconosciuto da chi lo ha conosciuto, apprezzato e stimato nel corso degli anni.

A nome dell’intera comunità cittadina, il sindaco e l’Amministrazione hanno espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Piero Migliacci, ricordandolo come un uomo che ha lasciato un segno umano e professionale forte, dentro e fuori la sua terra.