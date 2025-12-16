Riceviamo e pubblichiamo:

Con riferimento all’articolo pubblicato in data 16 dicembre 2025, si segnala che la formulazione utilizzata, in particolare il richiamo alla “cosca Greco di Cariati”, potrebbe generare un grave equivoco reputazionale, potendo indurre il lettore ad associare impropriamente l’organizzazione criminale citata a famiglie omonime del territorio, del tutto estranee ai fatti.

“In particolare, la famiglia Greco alla quale appartengo che da anni abita a Cariati, di origine di Terravecchia, è storicamente vittima di mafia ed è pubblicamente impegnata nella lotta alla criminalità organizzata e in attività di solidarietà, senza alcun legame con la cosca da voi citata, con il soggetto menzionato nell’articolo o con qualsivoglia contesto criminale” - afferma Filomena Greco, Consigliere Regionale di Casa Riformista – Italia Viva, la cui immagine pubblica e istituzionale potrebbe essere ingiustamente e gravemente danneggiata da equivoci derivanti dalla omonimia e dalla formulazione del titolo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede l’immediata integrazione del titolo e/o del testo, mediante una chiara precisazione che escluda qualsiasi riferimento a famiglie omonime estranee ai fatti, al fine di tutelare l’identità personale, l’onorabilità e prevenire indebite associazioni lesive della reputazione anche in ambito istituzionale.